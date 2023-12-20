107.157 مستفيدا يوميا من حافلات النقل العام بالمدن

(MENAFN
- Al Watan) تضاعف عدد المستفيدين من خدمات النقل العام بالحافلات داخل المدن خلال عام 3 أضعاف، وذلك بعد ارتفاع نسبة المستفيدين من خدمات النقل العام داخل المدن 296.4%، مرتفعا من 9.8 ملايين راكب خلال العام 2021 إلى 39.1 مليون راكب حتى نهاية 2022، وبلغ المتوسط اليومي لنقل الركاب داخل المدن بالنقل العام 107.157 راكب يوميا في جميع أنحاء المملكة.
وأظهرت بيانات حديثة أن النقل داخل المدن شهد نموا كبيرا مقارنة بالنمو الذي شهده النقل العام بالحافلات بين المدن، وذلك نتيجة لتنشيط خدمات النقل العام بالحافلات داخل المدن، وزيادة عدد الحافلات في أغلب مدن المملكة.
وزاد عدد ركاب النقل العام بالحافلات بين المدن بنسبة 39.4% مرتفعا من 3.1 ملايين راكب إلى 4.4 ملايين راكب وبمتوسط يومي يصل إلى 12.114 راكبا عبر حافلات النقل العام. نمو ركاب سيارات الأجرة
كما أظهرت البيانات أن عدد مركبات سيارات الأجرة وعدد الرحلات شهد نموا هو الآخر، ولكن بنسبة أقل من الحافلات، حيث ارتفع عدد المركبات بنشاط توجيه مركبات الأجرة بنسبة 11.2% مرتفعا من = 286.760 مركبة إلى 318.839 مركبة، في حين ارتفع عدد الرحلات بنسبة 8% مرتفعا من 65.465.547 إلى 70.687.980 ومتوسط يومي يصل إلى 193.665 رحلة يوميا.
عدد ركاب النقل العام بالحافلات خلال الفترة 2021 - 2022
النقل العام بالحافلات داخل المدن= 296.4%
2021= 9.864.952
2022= 39.112.611
النقل العام بالحافلات بين المدن= 39.4%
2021= 3.171.613
2022= 4.421.195
عدد الرحلات والمركبات لنشاط توجيه مركبات الأجرة خلال الفترة 2021 - 2022:
عدد المركبات= 11.2%
2021= 286.760
2022= 318.839
عدد الرحلات= 8%
2021= 65.465.547
2022= 70.687.980
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