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54% وقعوا ضحايا لعمليات احتيالية بالمملكة

12/20/2023 11:14:11 PM
(MENAFN- Al Watan) وقع 54% في المملكة ضحية لعملية احتيال مرة واحدة على الأقل وبما يعادل شخص واحد من كل شخصين، كما تعرض 13% من الضحايا للخداع عدة مرات، بالمقارنة مع 15% على الصعيد العالمي.
وكشفت دراسة بعنوان ((ابقَ آمنًا))، أن الثقة المفرطة للمستهلكين في السعودية تجعلهم أكثر عرضةً لعمليات الاحتيال، وعلى الرغم من أن 64% من المشاركين في الدراسة يدعون أنهم أذكياء بما يكفي لتجنب عمليات الاحتيال عبر الإنترنت والهاتف المحمول، إلا أن 9 من كل 10 منهم يتجاهلون علامات التحذير من نشاط إجرامي عبر الإنترنت، وفقًا لـ((ويكفيليد للبحوث)).
الثقة المكلفة
سلطت الدراسة الضوء على أن ادعاء المعرفة يجعل بعض الأشخاص أكثر عرضةً للخطر، فمن المحتمل أن تدفع الثقة الزائفة شخصًا ما للنقر على رابط مزيف أو الرد على عرض احتيال. ومن المثير للقلق أن أولئك الذين يعتبرون أنفسهم أكثر دراية هم أكثر عرضة للاستجابة إلى طلبات المحتالين مقارنة بأولئك الذين يقولون إنهم أقل معرفة وخبرة، بما في ذلك الرسائل التي تحمل أخبارًا إيجابية بنسبة 82% إلى 80% في المملكة العربية السعودية مقابل 74% إلى 67% على الصعيد العالمي، أو طلب إجراءات عاجلة بنسبة 71% إلى 63% في المملكة مقابل 65% إلى 55% على الصعيد العالمي.
القلق من ضعف الآخرين
أظهر المشاركون في الدراسة ثقةً بوعيهم الذاتي، لكن 46% منهم يتخوفون من وقوع أصدقائهم أو عائلاتهم ضحايا لعمليات احتيال عبر البريد الإلكتروني تقدم لهم بطاقات هدايا أو منتجات مجانية من مواقع للتسوق عبر الإنترنت. وأبدى أكثر من الثلث 33% قلقهم حيال الأطفال أو القاصرين، إضافة إلى المتقاعدين بنسبة 31% الذين قد يقعون فريسة لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت.
إثارة الشكوك
أوضحت الدراسة أنه لا يثق الأشخاص بشكل خاص في الإجراءات التي تتطلب كلمات المرور، إضافة إلى الرسائل التي تتضمن طلبات أو عروض منتجات أو طلب تقديم ملاحظات. أما الاتصالات الأقل شبهة، فتتمثل في التحديثات المتعلقة بأمور التسليم أو الشحن، وصنفها 43% فقط من المشاركين كأهم ثلاثة مصادر مثيرة للشكوك، واتجه 41% إلى الاتصالات التسويقية المتعلقة ببيع أو عرض منتجات جديدة، و45% إلى دعوة لتقديم ملاحظات حول التجربة الحديثة، وكلها أساليب يمكن استخدامها من قبل المحتالين.
علامات الاحتيال
أفاد 49% فقط من المشاركين في الاستطلاع أنهم يبحثون للتأكد أن الاتصال مُرسل من عنوان بريد إلكتروني صالح، بينما قال 50% إنهم سيتحققون من وجود اسم الشركة أو شعارها في الرسالة. ويبحث أقل من نصف المشاركين بنسبة 47% عن رقم طلب أو 41% عن رقم حساب. لكن من المفاجئ، أن 31% فقط من المشاركين يتأكدون من تهجئة الكلمات بشكل صحيح.
الحماية من الاحتيال
وحددت الدراسة أفضل الممارسات البسيطة والفعّالة التي تساعد على الحماية من الاحتيال، مثل: الاحتفاظ بمعلومات الحساب الشخصي، وعدم النقر على الروابط قبل التحقق منها، والتحقق بانتظام من تنبيهات الشراء، والتي تقدم إشعارات فورية عبر رسالة نصية أو بريد إلكتروني بالمشتريات التي تتم باستخدام حسابك، والاتصال بالرقم الموجود على المواقع الإلكترونية للشركات أو الجزء الخلفي من بطاقات الائتمان والخصم الخاصة في حال عدم التأكد من صلاحية عملية الاتصال.
ابرز النتائج:
%64 يعتقدون أنهم أذكياء بما يكفي لتجنب عمليات الاحتيال عبر الإنترنت
9 من كل 10 يتجاهلون علامات التحذير من نشاط إجرامي عبر الإنترنت
%54 وقع ضحية لعملية احتيال مرة واحدة على الأقل في المملكة
%13 من الضحايا تعرضوا للخداع عدة مرات
%82 يستجيبون للرسائل التي تحمل أخبارا إيجابية
%71 يستجيبون للرسائل التي تطلب إجراءات عاجلة
%46 يتخوفون من وقوع أصدقائهم أو عائلاتهم ضحايا لعمليات احتيال
%33 قلقون حيال الأطفال أو القاصرين
%31 قلقون على المتقاعدين.

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