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منتجات البشت صفقات هدايا لموظفي الشركات

12/20/2023 11:14:10 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما سجل مهرجان البشت الحساوي الدولي في نسخته الثانية، الذي تنظمه حاليًا هيئة التراث في قصر إبراهيم التاريخي في حي الكوت بوسط مدينة الهفوف التاريخي بالأحساء، حراكًا اقتصاديًا واسعًا، لبيع البشوت بكافة نقوشها وألوانها، وإبرام صفقات شرائية لمنتجات البشت في أجنحة وأركان المهرجان، تحرك المعهد الملكي للفنون الجميلة، في إطلاق دورات تدريبية متخصصة ومكثفة، وورش عمل، ودورة ((تلمذة))، لتدريب الشباب والفتيات على إنتاج: البشوت، وفاصل كتاب البشت، وميدالية البشت، وحامل نظارة البشت، وأسوارة البشت.
نهاية العام الميلادي
ولتزامن توقيت المهرجان مع اقتراب نهاية العام الميلادي، وطرح عروض وتخفيضات بالمفرق والجملة، شهدت بعض أركان المهرجان، إبرام صفقات شرائية مع شركات ومؤسسات ((كبيرة)) داخل وخارج الأحساء، لتوريد هدايا ((بشوت، ومنتجات البشوت))، للموظفين والموظفات المتميزين في تلك الشركات والمؤسسة، لتكون جوائز تحفيزية، ومكافأة لعطائهم طوال العام، وإظهار التقدير لهؤلاء الموظفين المتميزين.
الجناح الدولي
امتدت الحركة الشرائية إلى الجناح الدولي، وأشار عارضون في أركان دول: البحرين، وقطر، والإمارات، والعراق، أن أركانهم شهدت حركة شرائية لبشوت مصنوعة في معامل ومصانع بلدانهم، إذ غن بعض الزبائن السعوديين، اقتنوا من بشوت بلدانهم، كنوع من التغيير والخروج عن المألوف والسائد لديهم في السعودية من نقوش وألوان، إذ إنه لكل دولة لها نقوشها الخاصة، بالإضافة إلى الفارق المحدود فيما بينها: سماكة الخيوط، وسماكة وأنواع الزري المستخدم، وعرض النقوش. وأضافوا أن حضورهم ومشاركتهم في المهرجان، لأغراض الشراء وإبرام عقود شراء وصفقات من البشوت من مصانع ومتاجر الأحساء، وتوريدها إلى بلدانهم، وذلك عطفًا على دقة وإتقان البشوت الحساوية، والشهرة الواسعة للبشت الحساوي.
شال المعهد الملكي
أكد عارضون وعارضات في أجنحة وأركان المهرجان لـ((الوطن))، تصدر منتجات ((البشت)) الحساوي، الأكثر مبيعًا في المهرجان، وجاء ((شال)) البشت الحساوي، الذي كان هدية المعهد الملكي للفنون التقليدية، لضيوف ((واحة الإعلام))، في المُلتقى الختامي لاستضافة معرض إكسبو 2030 المقام في باريس، موضحين أن أسعاره تبدأ من 40 ريالًا للصناعة الآلية، و140 ريالًا للصناعة اليدوية، ومن بين منتجات البشوت الأكثر مبيعًا في المهرجان، كل من: أساور البشت بـ 69 ريالا، حامل نظارة البشت 69 ريالا، حامل بطاقة البشت 69 ريالا، ميداليات الزري 69 ريالا، حقيبة البشت تبدأ من 230 إلى 400 ريالا، وتبدأ أسعار البشوت الرجالية والنسائية من 500 ريالا، وتتفاوت الأسعار تبعًا للنقوش والقماش، والإضافات، وطريقة الصياغة اليدوية أو الآلية.
توقيت المهرجان
أبانوا أن بعض منتجات البشوت، نفدت في بعض متاجر البيع في المهرجان، وبدأت تلك المتاجر في زيادة الطاقة الإنتاجية لتوريد الكميات المطلوبة من تلك المنتجات لتلبية الطلبات المتزايد عليها، لافتين إلى أن اللجان المنظمة للمهرجان، اختارت توقيتًا مناسبًا للمهرجان، وهو في نهاية العام الميلادي، وذلك التوقيت تحديدًا يمثل موسمًا لمصانع ومعامل البشوت في الأحساء، لبيع هدايا البشوت الحساوية للشركات والمؤسسات، وكذلك توقيته مع دخول الشتاء، فالكثير من الزبائن يحرصون على اقتناء ((البشت)) الشتوي، لارتدائه مع انخفاض درجات الحرارة.
جودة واتقان
أوضح المعهد الملكي للفنون الجميلة لـ((الوطن)) أن المهرجان يمثل احتفاءً بالعناصر الثقافية المميزة للمملكة، وما تفردت به الأحساء من صناعة وحياكة وتطريز للبشوت وعن توارث أسرها منذ القدم، وتميزهم به من جودة صنع ودقة وإتقان، وتأتي فكرة المهرجان انعكاسًا للإرث الثقافي التاريخي لفنون الحياكة اليدوية في الأحساء.

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