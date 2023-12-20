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وزير الدفاع يلتقي الرئيس الفرنسي

12/20/2023 11:14:10 PM
(MENAFN- Al Watan) بتوجيه من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- التقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، في قصر الإليزيه، رئيس الجمهورية الفرنسية الرئيس إيمانويل ماكرون .
ونقل وزير الدفاع خلال اللقاء للرئيس تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-، فيما حمل فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
حضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.
فيما حضره من الجانب الفرنسي وزير القوات المسلحة سيباستيان ليكورنو، ورئيس هيئة الأركان الخاصة برئاسة الجمهورية الفريق فابيان موندون، والمستشار الدبلوماسي لرئيس الجمهورية في مجموعة العشرين ومجموعة السبع إيمانويل بون، ومستشار الشؤون الإستراتيجية ونزع السلاح في رئاسة الجمهورية لوك شاتيل، ومستشارة شمال إفريقيا لشؤون الشرق الأوسط في رئاسة الجمهورية آن كلير لوجوندر.

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