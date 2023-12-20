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بند التمرد يبعد ترمب عن الرئاسة

12/20/2023 11:14:09 PM
(MENAFN- Al Watan) تتضارب آراء الأحزاب الأمريكية في قبول الرئيس السابق دونالد ترمب كرئيس مجددا، حيث أعلنت المحكمة العليا المنقسمة في كولورادو أن ترمب غير مؤهل لدخول البيت الأبيض بموجب بند التمرد في الدستور الأمريكي وأبعدته من الاقتراع التمهيدي للرئاسة في الولاية، مما أدى إلى مواجهة محتملة في أعلى محكمة في البلاد لاتخاذ القرار ما إذا كان المرشح الأوفر حظا لترشيح الحزب الجمهوري يمكنه البقاء في السباق.
وكان محامو ترمب قد وعدوا باستئناف أي تنحية على الفور أمام أعلى محكمة في البلاد، والتي لها الكلمة الأخيرة في المسائل الدستورية.
وقالت المتحدثة القانونية باسم ترمب، ألينا هابا، في بيان: ((هذا الحكم، الذي أصدرته المحكمة العليا في كولورادو، يهاجم قلب ديمقراطية هذه الأمة. لن يستمر، ونحن على ثقة من أن المحكمة العليا ستبطل هذا الأمر غير الدستوري)).
وقد خسر ترمب كولورادو بنسبة 13 نقطة مئوية في عام 2020 ولا يحتاج إلى الولاية للفوز بالانتخابات الرئاسية العام المقبل. لكن الخطر يكمن في أن المزيد من المحاكم ومسؤولي الانتخابات سيتبعون خطى كولورادو ويستبعدون ترمب من الولايات التي يجب أن يفوز فيها.
المادة 3
وتم رفع العشرات من الدعاوى القضائية على المستوى الوطني لاستبعاد ترمب بموجب المادة 3، والتي تم تصميمها لمنع الكونفدراليين السابقين من العودة إلى الحكومة بعد الحرب الأهلية. فهو يمنع من تولي منصبه أي شخص أقسم يمينًا على ((دعم)) الدستور ثم ((انخرط في تمرد أو تمرد)) ضده، ولم يُستخدم إلا عدد قليل من المرات منذ العقد الذي تلا الحرب الأهلية.
وقال ديريك مولر، أستاذ القانون في نوتردام الذي تابع عن كثب قضايا القسم 3، بعد صدور الحكم: ((أعتقد أن هذا قد يشجع محاكم الولاية الأخرى أو أمناء الدولة على التحرك الآن بعد أن تم نزع الضمادة)). ((هذا تهديد كبير لترشيح ترمب)).
وكتبت المحكمة في قرارها بأغلبية 4 أصوات مقابل 3: ((ترى أغلبية المحكمة أن ترمب غير مؤهل لتولي منصب الرئيس بموجب المادة 3 من التعديل الرابع عشر)).
الحكم الاستبدادي
ولم يذكر ترمب القرار خلال تجمع حاشد في واترلو بولاية أيوا، لكن حملته أرسلت بريدًا إلكترونيًا لجمع التبرعات مشيرة إلى ما أسمته ((الحكم الاستبدادي)).
ووصفت رئيسة اللجنة الوطنية الجمهورية رونا مكدانيل القرار بأنه ((تدخل في الانتخابات)) وقالت إن الفريق القانوني للجنة الوطنية الجمهورية يعتزم مساعدة ترمب في محاربة الحكم.
سبب الحكم
قضية كولورادو هي الأولى التي نجح فيها المدعون. وبعد جلسة استماع استمرت أسبوعًا في نوفمبر، وجدت قاضية المقاطعة سارة ب. والاس أن ترمب قد ((انخرط بالفعل في التمرد)) من خلال التحريض على هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول، وكان حكمها الذي أبقاه على بطاقة الاقتراع حكمًا تقنيًا إلى حد ما.
أقنع محامو ترمب والاس سابقًا بأنه نظرًا لأن اللغة الواردة في القسم 3 تشير إلى ((مسؤولي الولايات المتحدة)) الذين أقسموا اليمين على ((دعم)) الدستور، فيجب ألا تنطبق على الرئيس، الذي لم يتم إدراجه على أنه ((ضابط في حكومة الولايات المتحدة)) في مكان آخر من الوثيقة والذي يقسم على ((الحفاظ على الدستور وحمايته والدفاع عنه)).
وينص البند أيضًا على أن المناصب المشمولة تشمل أعضاء مجلس الشيوخ، والنواب، وناخبي الرئيس ونائب الرئيس، وجميع الآخرين ((في ظل الولايات المتحدة))، لكنه لا يذكر اسم

ولم توافق المحكمة العليا في الولاية على ذلك، وانحازت إلى جانب محامي ستة ناخبين جمهوريين وغير منتسبين من كولورادو، والذين جادلوا بأنه من غير المنطقي تصور أن واضعي التعديل، الخائفين من عودة الكونفدراليين السابقين إلى السلطة، سيمنعونهم من شغل مناصب منخفضة المستوى. ولكن ليس المنصب الأعلى.
وجاء في رأي الأغلبية في المحكمة أن ((الرئيس ترمب يطلب منا أن نعتبر أن المادة 3 تحرم كل متمرد يحنث بالقسم باستثناء أقوى شخص، وأنه يمنع من يحنث بالقسم من كل منصب تقريبًا، سواء على مستوى الولاية أو على المستوى الفيدرالي، باستثناء أعلى منصب في البلاد)).. ((كلا النتيجتين لا تتفقان مع اللغة الواضحة وتاريخ القسم 3)).
قضاة كولورادو
وفي الحكم الصادر، رفضت أغلبية المحكمة الحجج القائلة إن ترمب لم يكن مسؤولًا عن الهجوم العنيف الذي شنه أنصاره، والذي كان يهدف إلى منع تصديق الكونجرس على التصويت الرئاسي: ((ثم ألقى الرئيس ترمب خطابًا حث فيه حرفيًا وكتبوا أن أنصاره يقاتلون في الكابيتول.
حكم قضاة المحكمة العليا في كولورادو، ريتشارد إل غابرييل، وميليسا هارت، ومونيكا ماركيز، وهود، لصالح مقدمي الالتماس. اعترض رئيس المحكمة بريان د. بوترايت، بحجة أن المسائل الدستورية كانت معقدة للغاية بحيث لا يمكن حلها في جلسة استماع على مستوى الولاية. كما اعترض القاضيان ماريا إي. بيركنكوتر وكارلوس سمور.
وكتب سمور في معارضته: ((لا يمكن لحكومتنا حرمان أي شخص من حقه في تولي منصب عام دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة)). ((حتى لو كنا مقتنعين بأن أحد المرشحين ارتكب أعمالًا فظيعة في الماضي - وأجرؤ على القول، شارك في تمرد - يجب أن تكون هناك إجراءات إجرائية سليمة قبل أن نتمكن من إعلان استبعاد هذا الفرد من تولي منصب عام)).
ويتناقض حكم كولورادو مع المحكمة العليا في مينيسوتا، التي قررت الشهر الماضي أن الحزب في الولاية يمكنه وضع أي شخص يريده في اقتراعه الأولي. ورفضت دعوى قضائية بموجب المادة 3 لكنها قالت إن المدعين يمكنهم المحاولة مرة أخرى خلال الانتخابات

تم اتخاذ القرار بـ 3 أصوات من 4 من قبل المحكمة العليا في كولورادو.
كان محامو ترمب قد وعدوا بالاستئناف أمام أعلى محكمة في البلاد.
المحكمة العليا هي الحكم النهائي لترمب في أن يكون على بطاقة الاقتراع في عام 2024.
لا يحتاج ترمب إلى كولورادو للفوز بالانتخابات الرئاسية العام المقبل.

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