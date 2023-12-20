اليوم العالمي للغة العربية وأهميتها في أمريكا اللاتينية

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

ساو باولو – بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الذي يحتفى به يوم الاثنين 18 كانون الأول/ديسمبر، استضافت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة الـ UNESCO في مقرها في باريس عرض لمشروع اللاتينيون العرب بعنوان:” اللاتينيون العرب! البصمة العربية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي”. حيث يروج هذا المشروع للغة العربية ويَعْرُضُ تأثيرها في ثقافة هذه المنطقة.

سيلفيا: اللاتينيون العرب! جذب اهتمام المشاركين في احتفالية يوم اللغة العربية في الـ UNESCO

تشارك نائبة رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية لشؤون الاتصالات والتسويق، سيلفيا انتيباس في مشروع“اللاتينيون العرب”، حيث تتواجد حالياً في فرنسا مع أعضاء آخرين في هذا المشروع من أجل وضع الخطة الخمسية القادمة. وقد أكدت سيلفيا أن القاعة التي استضافت عرض“اللاتينيون العرب”! قد شهدت حضوراً كبيراً، نظراً للاهتمام المشاركين باليوم العالمي للغة العربية وبالتعرف عليه.

ووفقاً لانتيباس، فقد قام“اللاتينيون العرب” بتقديم برنامج في اليوم العالمي للغة العربية للجمهور. وكان من ضمن المشاركين ممثل عن المؤسسة السعودية، مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود“والذي قال بعد أن انتهينا من تقديم عرضنا بأنه فخور جداً بهذا المشروع وبتطوره. وقد حضر أشخاص من دول أخرى للتحدث إلينا يريدون الانخراط في هذا المشروع”

يعرض مشروع اللاتينيون العرب تأثير كل من اللغة والثقافة العربية في البرازيل وتشيلي والارجنتين وكولومبيا والمكسيك، ويهدف إلى تعزيز الحوار بين ثقافات أمريكا اللاتينية والدول العربية.

وقد اختارت الـ UNESCO احتفالاً باللغة العربية لهذا العام ، موضوعاً بعنوان:“العَرَبية – لُغَةُ الشِعْرِ والفُنون”. وقد قامت بتنظيم لقاءات مع باحثين وطلاب وأكاديميين وقادة المؤسسات الدولية بهدف تكريم الشعر والفن العربي. بالاضافة لعقد جلسات نقاش حول هذه اللغة. كما تم تنظيم معرض حول الانجازات التي تم تحقيقها في دراسة اللغة العربية والتي يرعاها برنامج الامير سلطان بن عبد العزيز آل سعود للغة العربية في الـ UNESCO والذي يستمر حتى يوم الجمعة 22 كانون الأول/ديسمبر.

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