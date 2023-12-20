Thursday, 21 December 2023 08:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تحويل مسار شحنات بضائع بقيمة 35 مليار دولار بعيدا عن البحر الأحمر

12/20/2023 11:01:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حوّلت شركات النقل البحري ما يصل قيمته إلى نحو 35 مليار دولار من شحنات البضائع بعيدا عن طريق البحر الأحمر، في ظل تصاعد المخاطر الأمنية في المنطقة.
وقال «باولو مونترون» نائب الرئيس الأول في شركة النقل واللوجستيات السويسرية «Kuehne + Nagel»، الثلاثاء، إن هناك الآن 57 سفينة حاويات تبحر لمسافات طويلة حول إفريقيا بدلا من المرور عبر البحر الأحمر وقناة السويس.
وأضاف في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»: «سيزداد هذا العدد مع تبني المزيد من الشركات هذا المسار، وتبلغ السعة الإجمالية لحاويات هذه السفن 700 ألف وحدة مكافئة لعشرين قدما».
وتبلغ القيمة التقريبية لهذه الحاويات 50 ألف دولار تقريبا للواحدة، بحسب أنطونيلا تيودورو، كبيرة المستشارين في شركة «MDS Transmodal»، وهذا يعني أن قيمتها تقدر بنحو 35 مليار دولار إجمالا.
وأعلنت أكبر شركات الشحن في العالم خلال الأيام القليلة الماضية منع سفنها من عبور البحر الأحمر بسبب التهديدات الأمنية لحركة الملاحة في المنطقة تزامنا مع تصاعد التوترات الجيوسياسية.
وتتوقع شركة «ميرسك»، أكبر شركة شحن في العالم، والتي أوقفت عملياتها مؤقتا في البحر الأحمر، تأخيرا لمدة تتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع في عملية النقل.

MENAFN20122023000130011022ID1107636352

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث