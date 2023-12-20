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بعد أداء قوي في 2023 هل تواصل أسهم السبع الكبار قيادة السوق الأميركي في 2024؟

12/20/2023 11:01:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يتساءل العديد من المستثمرين حول آفاق أسهم التكنولوجيا الأميركية خاصة تلك التي يطلق عليها مسمى «السبع الكبار»، خلال العام المقبل، بعد ارتفاعها على نحو غير متوقع خلال العام الحالي، ويأتي ذلك في ظل تزايد توقعات الأسواق بشأن احتمال تركيز بنك الاحتياطي الفيدرالي على إجراءات تيسير سياسته النقدية مع هدوء حدة الضغوط التضخمية.
وارتفع مؤشر «إس آند بي 500» الذي تمثل أسهم شركات التكنولوجيا السبع الكبار أكثر من ربع وزنه، بنسبة 23.5% منذ بداية العام حتى الآن، ليمحو جميع خسائره لعام 2022، بينما صعد مؤشر «ناسداك» بنحو 53% على مدار العام الحالي، وفق بيانات «فاكت ست».
لكن تفوق أداء عدد قليل من الأسهم في السوق الأميركي خلال عام 2023 أثار الجدل حول قدرة كبرى شركات التكنولوجيا على دعم أسواق المال مرة أخرى خلال العام المقبل، ويشير مصطلح «السبع الكبار» المستخدم على نطاق واسع في وول ستريت إلى شركات «ألفابت» و«مايكروسوفت»، و«أمازون» و«ميتا» و«تسلا» و«أبل» و«إنفيديا».
ويرى «دان سوزوكي» نائب رئيس الاستثمارات لدى «ريتشارد بيرنشتاين أدفايزورز»، أن هناك احتمالا دائما لاستمرار زخم الأسواق المالية في عام 2024، لكن فرص تحقيق ذلك قليلة جدا في نظره لأن أسهم الشركات السبع الكبار تحتاج إلى بيئة من النمو الاقتصادي المعتدل.
وأوضح «سوزوكي» أن سيناريو صعود أسهم السبع الكبار يتطلب نمو الاقتصاد بالتزامن مع تراجع الضغوط التضخمية كي تظل هذه الأسهم بمثابة العمود الفقري للسوق خلال العام المقبل، وأضاف أنه في حال تسارع النمو الاقتصادي سوف يمتد الانتعاش إلى أسهم الشركات الأخرى القادرة على زيادة أرباحها، فيما يعرف بالتناوب الكلاسيكي.
وأضاف أن دورة التناوب الكلاسيكي هذه ستحول اهتمام المستثمرين نحو أسهم أرخص قادرة على محاكاة اتجاه الدورة الاقتصادية، وعندها يصبح المستثمرون «متسوقين بالمقارنة»، الأمر الذي يشكل تهديدا لهيمنة المجموعة الصغيرة من شركات التكنولوجيا.
وأشار عدد من المحللين الاقتصاديين إلى ظهور أدلة مؤخرا على امتداد موجة ارتفاع الأسهم إلى ما هو أبعد من السبع الكبار خلال عام 2023 مع الارتفاع الجماعي الكبير للأسهم. وقد تمكن مؤشر «ناسداك» الإثنين الماضي من الإغلاق مرتفعا مع هبوط أسهم الشركات السبع الكبار، وهي المرة الثانية لحدوث مثل هذا الأمر منذ عام 2012 وفق بيانات «داو جونز».
وقال «توم هوليك» الرئيس التنفيذي لدى «ستراتيجي أسيت مانجرز»، إن الدور القيادي الذي تلعبه أسهم السبع الكبار في السوق ربما توقف بشكل مؤقت، لكنه يرى أن الاتجاه الصاعد لأسهم التكنولوجيا آخذ في الاتساع بفضل الذكاء الاصطناعي الذي يساعد الأسهم المتخلفة في اللحاق بركب انتعاش الأسواق، فضلا عن التحسن التدريجي للظروف الاقتصادية لتصبح أكثر ملاءمة لبعض الشركات الأصغر.
ويرى هوليك أن سوق الأسهم قد تبدو مهيأة لصعود آخر في عام 2024 يغطي على جميع فترات الانتعاش التي حدثت في الماضي، لكن الأمر يتوقف هذه المرة على النظرة المستقبلية للأوضاع الكلية.
فيما قال ديف سيكيرا كبير استراتيجيي الأسواق الأميركية لدى «مورننج ستار ريسرش»، إن إحدى الطرق الفعالة لاستفادة المستثمرين من أسهم الذكاء الاصطناعي دون تحمل علاوات التقييم العالية هي البحث عن الشركات ذات الصلة بهذه التقنية، والتي تدمجها في أعمالها لدفع نمو الإيرادات.
وأشار إلى احتمال استعانة كثير من الشركات بمصادر خارجية للحصول على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لأنها لا تمتلك بالضرورة الموارد المالية والخبرات اللازمة لتطوير برامجها الخاصة، لذلك يتوقع أن يبحث المستثمرين أكثر عن هذا النوع من «اللاعبين الثانويين» لأنهم سيشاركون في نمو وتوسع الذكاء الاصطناعي، على حد قوله.
وذكر فريق من محللي «بايبر ساندلر» في تقرير صدر مؤخرا، أن اهتمام المؤسسات الأميركية بالذكاء الاصطناعي سواء فيما يتعلق بالتخطيط أو الاختبار أو تطبيق التقنيات التوليدية خلال عام 2024، ارتفع بنسبة 75%.
وكشف التقرير عن زيادة نوايا إنفاق الشركات الأميركية على الذكاء الاصطناعي إلى 62% خلال 2024 مقارنة بـ31% في العام الحالي، ومع ذلك حذر «دان سوزوكي» من «ريتشارد بيرنشتاين أدفايزرز»، من أن الرهان على دفع الذكاء الاصطناعي لجميع أسهم التكنولوجيا نحو الارتفاع يحمل بعض المخاطر.

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