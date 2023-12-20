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فيتش استمرار ضعف طلب التجزئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال 2024

12/20/2023 11:01:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني إن طلب التجزئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في عام 2024 سيظل قريبا من أدنى مستوياته في العام الحالي، على الرغم من عدم توقع المزيد من الضغوط على أرباح تجار التجزئة.
وأشارت الوكالة أنه سيتم دعم هوامش ربح أعمال البقالة من خلال كفاءة التكلفة التشغيلية، وانخفاض تكاليف الطاقة، والاستثمار في زيادة الأتمتة، وخاصة في سياق ارتفاع أجور العمالة.
وقالت الوكالة في تقرير نشرته على موقعها الرسمي: «انكمش الطلب على المواد غير الغذائية خلال عامي 2022 و2023، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض الكميات، لكن تجار التجزئة عوضوا ذلك إلى حد كبير بارتفاع الأسعار».
وتعتقد «فيتش» أن الطلب سيظل ضعيفا خلال النصف الأول من عام 2024 على الأقل، مع استمرار الإنفاق الحذر على السلع باهظة الثمن، مثل الإلكترونيات والأدوات المنزلية، نتيجة لارتفاع الفائدة وعقب التخمة الدورية الكبيرة في المشتريات بين منتصف عام 2020 وأوائل عام 2022.
واختتمت الوكالة بأن تجار التجزئة الذين لديهم قنوات إلكترونية أقوى وأكثر ربحية، هم في وضع أفضل للاستفادة من استئناف نمو التسوق عبر الإنترنت، والحماية من ارتفاع التكاليف بسبب تضخم الأجور والإيجارات.

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