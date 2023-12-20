المركزي يخصص إصدار سندات وتورق بـ 240 مليون دينار

المركزي يخصص إصدار سندات وتورق بـ 240 مليون دينار
التاريخ
12/20/2023 11:01:51 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت المركزي أمس، عن تخصيص إصدار سندات وتورق بقيمة 240 مليون دينار. وقال «المركزي» إن أجل الإصدار لثلاثة أشهر بمعدل عائد 4.375%.
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