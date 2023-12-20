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المركزي يخصص إصدار سندات وتورق بـ 240 مليون دينار

12/20/2023 11:01:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت المركزي أمس، عن تخصيص إصدار سندات وتورق بقيمة 240 مليون دينار. وقال «المركزي» إن أجل الإصدار لثلاثة أشهر بمعدل عائد 4.375%.

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