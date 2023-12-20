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S&P الولايات المتحدة ستقود الإنتاج العالمي للنفط خلال 2024

12/20/2023 11:01:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تتجه الولايات المتحدة إلى إنتاج المزيد من النفط أكثر من أي دولة في التاريخ، مما يؤدي إلى نمو قوي في الإمدادات من خارج «أوپيك+» يتجاوز الطلب العالمي المتزايد، خاصة مع توقعات بضخ كندا والبرازيل، كميات أكبر من أي وقت مضى.
ووفقا لأحدث توقعات لأسواق النفط من «ستاندرد أند بورز جلوبال» (S&P)، سيبلغ إجمالي إنتاج السوائل في الولايات المتحدة 21.4 مليون برميل يوميا خلال الربع الجاري، منها 13.3 مليون برميل يوميا من النفط الخام والمكثفات، والباقي من الغاز الطبيعي والوقود الحيوي، وكلاهما مستويات قياسية عالمية.
وقال «جيم بوركهارد»، نائب الرئيس ورئيس قسم أبحاث أسواق النفط والطاقة والتنقل لدى وكالة: «لا يقتصر الأمر على أن الولايات المتحدة تنتج المزيد من النفط أكثر من أي دولة في التاريخ، ولكن الصادرات تقترب من إجمالي إنتاج المملكة العربية السعودية أو روسيا».
وأضاف «بوركهارد» أن ذلك يعد تحولا ملحوظا بالعودة إلى عام 2008، عندما كان الإنتاج الأميركي عند أدنى مستوى له منذ 62 عاما، وكانت الصادرات صفرا.
وتتوقع «إس آند بي جلوبال» أن يرتفع نمو الإمدادات من خارج «أوپيك+» بمقدار 2.7 مليون برميل يوميا في 2024، متجاوزا نمو إجمالي الطلب البالغ 1.6 مليون برميل يوميا، كما سيتراوح سعر خام برنت بين 75 دولارا و100 دولار للبرميل خلال العام.
واختتم «بوركهارد»: «إذا ظلت الأسعار مرتفعة بما يكفي للحفاظ على مكاسب العرض القوية خارج أوپيك+، فإن الضغط سيزداد على التحالف لخفض المزيد، وفي معظم الأحيان يتم اتخاذ إجراءات لدعم الأسعار، لكن التاريخ يظهر أن تقييد العرض وفقدان حصة السوق يمثلان عبئا متزايدا».

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