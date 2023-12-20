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بوبيان ينظم ورشة عمل حول بناء مسارك المهني

12/20/2023 11:01:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نظم بنك بوبيان ورشة عمل لطلبة كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت حول بناء مسار الطالب المهني، وذلك ضمن مساعيه المستمرة لصقل مهارات الكوادر الوطنية الشابة والتشجيع على الفكر الإبداعي بالإضافة إلى تنمية مهاراتهم العملية وتزويدهم بالخبرات اللازمة التي تؤهلهم للعمل بالقطاع الخاص.
وتم عقد ورشة العمل في مقر كلية العلوم الإدارية بحضور مساعد مدير في إدارة المواهب في بنك بوبيان فؤاد العبيد متناولا كيفية تطوير مهارات الطلبة حديثي التخرج واكتشاف قدراتهم والتركيز على طاقاتهم الفعلية المطلوبة لإعدادهم للمشاركة في مجالات الحياة العملية ورسم مساراهم الوظيفي.
وقال العبيد تعليقا على ذلك: سعدنا كثيرا بهذا اللقاء مع طلبة كلية العلوم الإدارية ضمن التزامنا الدائم تجاه الشباب في مختلف المراحل التعليمية لاسيما الجامعية ودعمنا المتواصل لهم من خلال تعريفهم واطلاعهم على أهم سبل واتجاهات العمل الوظيفي وكيفية فهم وتحديد عوامل النجاح اللازمة لتطبيقها قي مجال عملهم المستقبلي.
وأضاف: نحرص دائما في بنك بوبيان على توظيف أفضل الكفاءات الوطنية كما نحرص على تطوير مهاراتهم وقدراتهم من خلال دورات تدريبية مخصصة، مدركين تماما أهمية الاستثمار في هذه المواهب لتمكينهم من النمو والتطور داخليا في البنك لإعدادهم لتحقيق أهدافهم الوظيفية.
وأوضح أن بوبيان استطاع أن يؤكد انه من المؤسسات الرائدة في التواصل مع شريحة الشباب الخريجين الذين أثبتوا تمتعهم بقدرات إبداعية وأفكار مبتكرة جديدة تساعد على نشر ثقافة العمل في القطاع الخاص واستقطاب الكفاءات للعمل في البنك تعزيزا للنمو ببيئة العمل بشكل متسارع وصولا إلى التنافسية مع كبرى المؤسسات على المستوى المحلي والإقليمي.
وختم قائلا: تمكن بوبيان من أن يفرض نفسه اليوم كإحدى أهم واجهات العمل المفضلة لدى شريحة الشباب المقبل على الالتحاق بسوق العمل وتوفير ما يتماشى مع تطلعاتهم لتقديم أفضل ما لديهم ليكونوا ركيزة نجاح العمل المصرفي في بوبيان، مضيفا ان بنك بوبيان يعد من أعلى مؤسسات القطاع الخاص توظيفا للعمالة الوطنية والتي تجاوزت حاليا 80%.

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