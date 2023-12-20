المتحد - البحرين ينتهي من تحويل نشاطه التقليدي إلى الإسلامي



حمد المرزوق: إنجاز التحول بوقت قياسي وبسلاسة عالية إيماناً بأهمية الارتقاء بخدمة العملاء البنك سيعمل على تقديم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة



أعلن البنك الأهلي المتحد (البحرين) عن إتمام عملية التحويل من الخدمات المصرفية التقليدية إلى الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وقد حصل البنك رسميا على رخصة مصرف تجزئة إسلامي لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية من مصرف البحرين المركزي بتاريخ 10 ديسمبر 2023.ويأتي هذا التحول على خلفية استحواذ مجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» على مجموعة البنك الأهلي المتحد في شهر أكتوبر 2022، وهي العملية التي جعلته ثاني أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث الأصول.ويعد تحول البنك الأهلي المتحد إلى الخدمات المصرفية الإسلامية علامة بارزة في مسيرة البنك، وشاهدا على التزامه بتوفير مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة بيت التمويل الكويتي، «بيتك» حمد عبدالمحسن المرزوق: «نحن فخورون للغاية بانتهائنا من عملية تحول البنك الأهلي المتحد (البحرين) من نشاطه التقليدي إلى الإسلامي، حيث سيعمل البنك على تقديم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، بما يشمل خدمات الأفراد، خدمات الشركات، أدوات التوفير والاستثمار، إضافة إلى حلول تمويل التجارة وإدارة الثروات».كما أكد المرزوق أن عملية التحول تمت في وقت قياسي وسلاسة عالية، إيمانا منا بأهمية الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لعملائنا، حيث حرص البنك على أن تتم هذه العملية بكفاءة وبالتواصل مع عملائه لمساعدتهم على تحويل حساباتهم ومنتجاتهم الحالية إلى بدائل متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.