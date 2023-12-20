321 مليون دينار مكاسب البورصة بالتزامن مع أداء سمو الأمير اليمين الدستورية



ارتفاعات السوق جاءت مدفوعة بالأداء الإيجابي للأسهم المصرفية «بيتك» يقود التداولات بـ 12.7 مليون دينار.. و«الوطني» بـ 5.2 ملايين

شريف حمديحققت بورصة الكويت قفزة في القيمة السوقية بنهاية جلسة تداولات أمس، بمكاسب سوقية بلغت نحو 321 مليون دينار، مدفوعة بارتفاع جماعي في كافة مؤشرات السوق، بالتزامن مع أداء صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة أميرا للبلاد، الأمر الذي عزز ثقة المستثمرين والمتداولين في الاقتصاد الكويتي.يأتي ذلك بعدما عطلت البورصة أعمالها خلال الجلسات الثلاث الماضية، إثر إعلان البلاد الحداد الرسمي وتعطيل أعمال الدوائر الحكومية، لوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه.وتفصيليا، ارتفعت القيمة السوقية لبورصة الكويت بنسبة 0.8% بمكاسب 321 مليون دينار لتصل إلى 40.31 مليار دينار ارتفاعا من 39.98 مليار دينار بنهاية تداولات جلسة الخميس الماضي.وأغلقت مؤشرات السوق على ارتفاعات جماعية إذ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.9% بزيادة 72.4 نقطة ليصل إلى 7503 نقاط، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.15% مضيفا 8 نقاط لمكاسبه ليصل إلى 5505 نقاط، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.8% مضيفا 54.3 نقطة ليصل إلى 6820 نقطة.وسجلت القيمة الإجمالية للسيولة المتداولة خلال الجلسة نحو 54.4 مليون دينار تداولت على 121 سهما شهد 63 منها ارتفاعا في القيمة السعرية، فيما انخفض 42 سهما آخرين وبقي 16 سهما دون تغيير، ولم يجر التداول على أسهم 28 شركة.وحظي السوق الأول بنحو 85% من السيولة المتداولة بواقع 46.12 مليون دينار وجهت للتداول على 31 سهما ارتفع 15 منها وانخفضت 9 أسهم فيما بقيت 7 أسهم دون تغير، بينما حظي السوق الرئيسي بنحو 15% من السيولة بما قيمته 8.3 ملايين دينار وجهت للتداول على 90 سهما ارتفع 48 منها وانخفض 33 سهما وبقي 9 دون تغير.وقاد تداولات السوق امس للاتجاه الصاعد 6 قطاعات تصدرتها «البنوك» بنسبة ارتفاع لمؤشره الوزني 1.3%، مدفوعا بارتفاعات جماعية لأسهم المجموعة المصرفية التي قادت التداولات النشطة واستحوذت على النصيب الأكبر من السيولة، تلاه قطاع العقار بارتفاع 0.8%.وكانت الأسهم القيادية الأكثر استهدافا، إذ استحوذت 10 اسهم بينها 5 أسهم بنكية على 35.3 مليون دينار تشكل 65% من إجمالي السيولة البالغ 54.4 مليون دينار، تصدرها «بيتك» بـ 12.7 مليون دينار، تلاه «أعيان» بـ 5.4 ملايين دينار، تلاه سهم «الوطني» بـ 5.2 ملايين دينار، ثم «الخليج» بـ 2.4 مليون دينار، وسهم «بوبيان» بـ 1.9 مليون دينار.وحظي سهم «هيومن» بـ 1.6 مليون دينار من السيولة المتدفقة للسوق أمس، ثم كل من سهم «أجيليتي» و«صناعات» بـ 1.5 مليون دينار لكل منهما، وسهم «الدولي» بـ 1.2 مليون دينار.ومن المنتظر ان تشهد الفترة المقبلة استمرار استهداف الأسهم القيادية نظرا لتوافر عدة عوامل، أبرزها:1 - التوسع في بناء المراكز الاستثمارية الجديدة قبل نهاية العام الذي أوشك على الرحيل، خاصة ان النمو اللافت في الأرباح لأغلب الشركات والبنوك والذي تجاوز 30% لفترة الأشهر الـ 9 يشجع على ذلك.2 - يمثل انخفاض الأسعار لكثير من الأسهم المدرجة بالسوق الأول فرصا مهمة خاصة للمستثمرين أصحاب النهج الاستثماري، وهو ما يعزز الإقبال على هذه النوعية من الأسهم.3 - ارتفاع معدلات السيولة بشكل تدريجي في الفترة الحالية، وهو ما يعكس ثقة المتعاملين سواء المحليون أو الأجانب في سوق الأسهم الكويتي بما يملكه من مقومات إيجابية.وأنهت جلسة امس على مكاسب جماعية للمؤشرات.