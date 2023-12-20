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برقان يبدأ العد التنازلي لسحب كنز السنوي

12/20/2023 11:01:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مع اقتراب موعد الإعلان عن اسم الفائز في السحب على الجائزة السنوية النقدية الأضخم من حساب «كنز»، والتي تبلغ قيمتها 1.5 مليون دينار، يواصل بنك برقان تشجيع كل عملائه الحاليين والجدد للحصول على فرصة الربح الفريدة، معلنا أن آخر موعد لفتح حساب «كنز» جديد أو إيداع الأموال لزيادة رصيد الحساب الحالي والتأهل لدخول السحب السنوي على الجائزة هو 31 ديسمبر 2023.
وبهذه المناسبة، قال ناصر القيسي، مدير عام إدارة الخدمات المصرفية الشخصية: بنك برقان لا يدخر جهدا في مواصلة البحث عن أكثر الوسائل العصرية ابتكارا لتشجيع عملائه على اتخاذ أفضل القرارات المالية التي تعود بالفائدة والربح لهم ولعائلاتهم، وذلك انطلاقا من حرصه على أن يكون شريكا مصرفيا موثوقا لهم. هذا إلى جانب تعزيز مستوى الوعي بين كل أفراد المجتمع بأهمية اعتماد خطة مالية مدروسة تتضمن سياسة ادخار منتظمة ومتوازنة، حيث عملنا في البنك على ترسيخ مفهوم الادخار كثقافة أساسية من خلال خلق حافز حقيقي عبر تقديم حساب «كنز» المصمم لهذا الهدف، وذلك ضمن استراتيجيتنا الرامية إلى دعم عملائنا بالخدمات والحلول المصرفية المتطورة التي تلبي احتياجاتهم المالية وتكافئهم في الوقت ذاته.
من جانبها، قالت لولوة الخترش، مدير تنفيذي ـ المنتجات وشرائح العملاء: نفتخر في بنك برقان بكل منتجاتنا وخاصة حساب كنز الذي حقق نجاحا منقطع النظير حتى الآن. ومع إطلاق كل منتج جديد يعمل موظفونا على بذل كل الجهود من أجل دعم العملاء بحلول تضمن راحتهم وتوفر لهم تجربة سهلة تنسجم مع أسلوب حياتهم وتلبي تطلعاتهم. وإن ما نشهده اليوم من تطورات ضمن حساب كنز يؤكد قوة المنتجات المصرفية المستدامة وقدرتها على التأثير بشكل إيجابي في حياة عملائنا. وخلال العام الحالي، قام بنك برقان بتجديد حساب «كنز» بالكامل ليتضمن المزيد من المزايا الحصرية إلى جانب جوائز أكبر للعملاء، بما في ذلك تحديد 20 فائزا في السحب الشهري يحصل كل منهم على 2000 دينار، وفائز واحد في السحب النصف سنوي بجائزة مميزة قيمتها 500 ألف دينار، وفائز محظوظ في السحب السنوي مع جائزة نقدية مذهلة قيمتها 1.5 مليون دينار.
ويمكن للعملاء التأهل لأي من سحوبات «كنز» عبر فتح الحساب بالدينار الكويتي أو بأي من العملات الرئيسية الأخرى (الدولار الأميركي، اليورو والجنيه الإسترليني)، علما بأن الحد الأدنى للرصيد هو 200 دينار كويتي، أو ما يعادلها، والحصول على فرصة واحدة مقابل كل 25 دينارا كويتيا تتوافر في رصيد الحساب، ما يعني زيادة فرص الفوز بزيادة المبالغ المدخرة فيه.

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