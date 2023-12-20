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اتحاد المصارف البنوك تعطل أعمالها الأحد 31 الجاري والإثنين 1 يناير 2024

12/20/2023 11:01:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت مديرة العلاقات العامة والتواصل المؤسسي في اتحاد مصارف الكويت شيخة العيسى، إنه بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد لسنة 2024، وبعد التنسيق مع بنك الكويت المركزي، ستعطل البنوك أعمالها يوم الأحد الموافق 31 ديسمبر 2023 باعتباره يوم راحة، ويوم الإثنين الموافق 1 يناير 2024 باعتباره عطلة رسمية، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024.
وأضافت العيسى في بيان صحافي، أن اتحاد مصارف الكويت يتقدم بأطيب التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي الكريم وجميع العاملين في القطاع المصرفي، متمنيا أن يمن عليهم بالصحة والعافية والتوفيق والسداد.

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