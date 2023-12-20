إنفاق الكويتيين على السفر يقفز 12 4% إلى 3 53 مليارات دينار



1.26 مليار دينار انخفاضاً في تحويلات الوافدين.. تراجعت 30% إلى 2.97 مليار دينار

330 مليون دينار متوسط تحويلات المقيمين الشهرية في 2023 مقارنة بـ 470 مليوناً في 2022

19.5 مليار دينار قيمة إجمالي الصادرات السلعية للكويت في 9 أشهر 92.3 % من إجمالي الصادرات الكويتية جاءت نفطية.. قيمتها تصل إلى 18 مليار دينار

أحمد مغربيكشفت بيانات رسمية، اطلعت عليها «الأنباء» عن ارتفاع انفاق الكويتيين على السياحة والسفر بالخارج خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بنسبة 12.4% بما قيمته نحو 390 مليون دينار، ليبلغ إجمالي إنفاقهم 3.53 مليارات دينار خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقارنة بنحو 3.14 مليارات دينار خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.وتفصيليا، أظهرت بيانات ميزان مدفوعات الكويت الصادر عن بنك الكويت المركزي، أن إجمالي انفاق الكويتيين على السياحة والسفر سجل نموا في الربع الثالث من العام الحالي (الفترة يوليو حتى نهاية سبتمبر) وهي فترة أشهر الصيف، والتي تنشط خلالها حركة السفر بالتزامن مع العطلة، إذ بلغ إجمالي الانفاق في الربع الثالث نحو 1.15 مليار دينار، بزيادة ملحوظة مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي الذي سجل إجمالي الانفاق فيه مليار دينار، أما الربع الأول من العام فقد بلغ إجمالي انفاق المواطنين على السفر خلاله نحو 1.3 مليار دينار، وبحسبة بسيطة، فإن متوسط انفاق المواطنين على السفر شهريا يبلغ نحو 392 مليون دينار.وبحسب البيانات فإن المبالغ التي أنفقها الكويتيون على بند السياحة والسفر خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من 2023 يعتبر الأكبر خلال السنوات الماضية، وتحديدا منذ تفشي جائحة كورونا في العالم واتخاذ الكويت إجراءاتها الاحترازية المشددة، ومن بينها تعليق حركة الطيران، ما اضطر العديد من المواطنين الى البقاء في الكويت.وفي سياق آخر، سجلت تحويلات العاملين الوافدين إلى الخارج تراجعا حادا بنحو 30% بما يعادل 1.26 مليار دينار خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، إذ بلغت قيمة التحويلات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2.97 مليار دينار، مقارنة بنحو 4.23 مليارات دينار خلال الفترة ذاتها من 2022.وتسجل تحويلات الوافدين تراجعا مستمرا وملحوظا منذ بداية العام الحالي، إذ بلغت خلال الربع الأول نحو 1.22 مليار دينار، لتشهد هبوطا كبيرا بنسبة 27% خلال الربع الثاني بانخفاض بلغت قيمته 328 مليون دينار لتسجل892.1 مليون دينار، واستمر الانخفاض وإن تراجعت وتيرته خلال الربع الثالث إذ سجل تحويلات بـ 867.7 مليون دينار.وبنظرة مقربة نجد أن تحويلات الوافدين تشهد تراجعات ربعية ليصل متوسط التحويلات لكل 3 أشهر خلال 2023 نحو 993 مليون دينار بمتوسط تحويلات شهرية يصل إلى 330 مليون دينار، مقارنة بمتوسط تحويلات فصلي يبلغ 1.4 مليار دينار خلال العام المالي السابق، بمتوسط تحويلات شهرية يصل إلى 470 مليون دينار.وبالنسبة للبيانات الأخرى التي يرصدها ميزان المدفوعات، فإنها تظهر ان الحساب الجاري للكويت بلغ 12.2 مليار دينار خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام، موزعة على 3.2 مليارات دينار في الربع الأول و4.2 مليارات دينار في الربع الثاني و4.7 مليارات دينار في الربع الثالث.وسجل حساب السلع والخدمات خلال فترة الأشهر التسعة نحو 7.7 مليارات دينار موزعة على 2.2 مليار دينار في الربع الأول و2.45 مليار دينار في الربع الثاني و2.98 مليار دينار في الربع الثالث.ولجهة الصادرات السلعية (فوب) بلغت قيمتها الإجمالية نحو 19.5 مليار دينار موزعة على 6.6 مليارات دينار في الربع الأول و6.1 مليار دينار في الربع الثاني و6.7 مليارات دينار في الربع الثالث.واستحوذت الصادرات النفطية على حصة الأسد من الصادرات السلعية إذ سيطرت على 92.3% منها وبلغ قيمتها الإجمالية في الأشهر التسعة الأولى من 2023 نحو 18 مليار دينار، من بينها 6.1 مليارات دينار خلال الربع الأول و5.6 مليارات دينار في الربع الثاني و6.2 مليارات دينار في الربع الثالث.وفي المقابل، بلغت الواردات السلعية للكويت ما قيمته 7.5 مليارات دينار خلال أول 9 أشهر، موزعة على 2.5 مليار دينار في الربع الأول و2.5 مليار دينار في الربع الثاني و2.4 مليار دينار في الربع الثالث.ويعتبر ميزان المدفوعات انعكاسا لأداء الاقتصاد الكويتي خلال الفترة المالية، وذلك من حيث تداخل الاقتصاد المحلي مع الاقتصاد العالمي، كما يشكل ميزان المدفوعات أداة مهمة تتيح لصناع القرارات إمكانية الوقوف على القدرة التنافسية لاقتصادات بلدانهم، مما يساعدهم في تخطيط ورسم وتقييم السياسات الاقتصادية الكلية عموما والعلاقات الاقتصادية الخارجية خصوصا في ضوء هيكلها الإنتاجي وقوة اقتصادها الوطني وقدرته التنافسية.394.4 مليون دينار.. إنفاق السياح بالكويتكشفت البيانات عن أن إنفاق السياح الأجانب في الكويت (الزائرين غير المقيمين) خلال أول 9 أشهر من العام 2023 بلغ نحو 394.4 مليون دينار، إذ سجل انفاقهم خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس نحو 135.8 مليون دينار، ومن أبريل حتى نهاية يونيو 135.6 مليون دينار، ومن يوليو حتى نهاية سبتمبر 123 مليون دينار.