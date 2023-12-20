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توقعات 2024 الذهب ينتعش وأسواق الأسهم قد تشهد ركودا

12/20/2023 11:01:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أظهرت توقعات «ساكسو بنك» للعام 2024، أن الأسهم قد تشهد حدوث ركود يشكل مؤشرا رئيسيا على اتجاه فئة الأصول.
وتضمنت التوقعات أن الذكاء الاصطناعي والتحول الأخضر سيكونان محور الاهتمام للأسهم.
أما بالنسبة للسندات، فأشار البنك إلى استمرار تصاعد منحنى العائد على السندات الأميركية، مع تركيز المستثمرين على معدلات التضخم والنمو والعجز المالي.
وتوقع «ساكسو بنك»، أن يتعرض الدولار لضغوط وسط مؤشرات على اتباع البنك الفيدرالي سياسة أقل تشددا، وسيكون العامل المؤثر الأهم هو الأوضاع السياسية.
وتابع البنك: عام 2024 هو عام المعادن وعلى رأسها الذهب والفضة والنحاس. السلع ذات العرض القليل يمكن أن ترتفع أسعارها.

MENAFN20122023000130011022ID1107636339

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