Thursday, 21 December 2023 08:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


574 مليون دولار فائض الكويت التجاري مع اليابان خلال نوفمبر

12/20/2023 11:01:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أظهرت بيانات حكومية أمس، تراجعا في الفائض التجاري للكويت مع اليابان خلال نوفمبر الماضي بنسبة 18.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 82.5 مليار ين ياباني (574 مليون دولار) متراجعا للشهر الثاني على التوالي بسبب تباطؤ الصادرات.
وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أن فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل إيجابيا لمدة 15 عاما و10 أشهر، موضحة أن الصادرات تفوق الواردات من حيث القيمة.
وأضافت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان انخفض بنسبة 10.3% على أساس سنوي ليصل إلى 109.7 مليارات ين (763 مليون دولار) في ثاني انخفاض على التوالي فيما ارتفع إجمالي واردات الكويت من اليابان بنسبة 26.8% للشهر الـ 19 على التوالي ليصل إلى 27.2 مليار ين (189 مليون دولار).
وأظهرت البيانات ان الفائض التجاري للشرق الأوسط مع اليابان انخفض بنسبة 20.5% ليصل إلى 882.3 مليار ين (6.1 مليارات دولار) الشهر الماضي مع تراجع الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 10.9% مقارنة بالعام الماضي.
وبينت أن شحنات النفط والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي تمثل 95.4% من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان انخفضت بنسبة 11.4% فيما ارتفعت واردات المنطقة الإجمالية من اليابان بنسبة 25.6% بفضل الطلب القوي على السيارات والآلات والسلع المصنعة.
وسجل ثالث أكبر اقتصاد في العالم عجزا تجاريا عالميا في نوفمبر للشهر الثاني على التوالي بقيمة 776.9 مليار ين (5.4 مليارات دولار)، وانخفضت الواردات بنسبة 11.9% بسبب انخفاض أسعار الطاقة لاسيما الفحم والغاز الطبيعي المسال والنفط الخام.

MENAFN20122023000130011022ID1107636338

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث