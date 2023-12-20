Thursday, 21 December 2023 08:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


8 9 مليارات دولار سندات أميركية باعتها الكويت في 10 أشهر

12/20/2023 11:01:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علاء مجيد
تراجعت حيازة الكويت من سندات الخزانة الأميركية خلال أكتوبر الماضي بنسبة 2.8% وبقيمة 1.16 مليار دولار، لتبلغ 39.62 مليار دولار، مقارنة بـ 40.78 مليار دولار بنهاية سبتمبر، وخلال أول 10 أشهر من العام الحالي تراجعت حيازة الكويت من السندات الأميركية 18.34% وبقيمة 8.9 مليارات دولار، مقارنة بـ 48.52 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022.
وعلى أساس سنوي، فقد تراجعت حيازة الكويت من السندات الأميركية بنسبة 21.2% وبقيمة 10.66 مليارات دولار، مقارنة بـ 50.28 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2022، وتنوع الكويت من محفظة السندات الأميركية ما بين سندات قصيرة الأجل بقيمة 2 مليار دولار، فيما تبقى النسبة الأكبر من السندات طويلة الأجل بقيمة 37.62 مليار دولار.
وتظهر تحركات الكويت نجاحا بإدارة استثماراتها في السندات الأميركية بخفض ورفع حيازتها بمبالغ مليارية خلال الأشهر الأخيرة، فيما تتزامن تلك التحركات مع تغير العائد على تلك السندات وكذلك زيادة وانخفاض الاستثمارات الكويتية في بورصات الأسهم الأميركية.
وتواصل الكويت خفض حيازتها من سندات الخزانة الأميركية بالتزامن مع انتهاء دورة التشديد النقدي وما يتبع ذلك من تغير دفة الاستثمارات وخفض تركز الاستثمار في السندات جزئيا مع انخفاض الفائدة والتوجه لزيادة الاستثمارات التي تحمل مخاطرة مثل اسهم التكنولوجيا والنمو وبعض الاستثمارات البديلة.
وعلى صعيد دول الخليج، فقد تباينت استراتيجيتهم تجاه السندات الأميركية بين البيع والشراء خلال أكتوبر الماضي، حيث ارتفعت استثمارات المملكة العربية السعودية إلى 117.5 مليار دولارا، مقارنة بـ 117.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، منها 102.28 مليار دولار سندات طويلة الأجل، و15.24 مليار دولار سندات قصيرة الأجل.
بينما خفضت الإمارات من استثماراتها خلال أكتوبر لتصل إلى مستوى 63.97 مليار دولار بنهاية الشهر، وذلك بالمقارنة بـ64.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، منها 53.15 مليار دولار سندات طويلة الأجل، و10.82 مليارات دولار سندات قصيرة الأجل.
وعلى المستوى العالمي، فقد حافظت اليابان للشهر الـ 53 على التوالي على المركز الأول خلال شهر أكتوبر بالاستحواذ على سندات أميركية بقيمة 1098.2 مليار دولار مرتفعة عن مستويات سبتمبر الماضي البالغة 1086.4 مليار دولار.
كما جاءت الصين في المركز الثاني بعد اليابان بـ 769.6 مليار دولار منخفضة عن سبتمبر الماضي البالغة 778.1 مليار دولار، وثالثا جاءت المملكة المتحدة بـ 693 مليار دولار مرتفعة عن مستويات سبتمبر الماضي البالغة 668.9 مليار دولار.
وحلت لوكسمبورغ رابعا بقيمة 345.4 مليار دولار متراجعة عن مستويات سبتمبر البالغة 373.6 مليار دولار، وحلت جزر الكايمان في المرتبة الخامسة عالميا بـ 323 مليار دولار مرتفعة عن مستويات سبتمبر الماضي البالغة 314.8 مليار دولار.
وبصفة عامة، فقد بلغ حجم سندات الخزانة الأميركية بنهاية أكتوبر 7565 مليار دولار، مقارنة بـ 7133.2 مليار دولار للشهر المقابل من 2022، أي بارتفاع سنوي يبلغ 472.2 مليار دولار بنسبة 6.62%، في حين تراجعت حيازة الأجانب من السندات الأميركية خلال أكتوبر الماضي لتبلغ 7565 مليار دولار، مقابل 7604.1 مليارات دولار بنهاية سبتمبر الماضي.

MENAFN20122023000130011022ID1107636337

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث