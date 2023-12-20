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- Creta) توماس فو (Thomas Vu)، المنتج المشهور وراء التحفة الفنية الحائزة على جائزة إيمي "Arcane" ولعبة الرياضات الإلكترونية الأسطورية، League of Legends (LoL)، قام بالتعاون مع منصة الألعاب الضخمة في عالم الويب3 والميتافيرس، كريتا.
Thomas Vu، المنتج الموهوب الذي أسهم في نجاح لعبة الرياضات الإلكترونية العالمية League of Legends (LoL) وسلسلة أفلام الرسوم المتحركة الشهيرة أركين (Arcane) على نيتفليكس التي حازت على جائزة إيمي المرموقة، قام بتوقيع اتفاقية شراكة حديثة مع منصة الألعاب في عالم الويب3 والميتافيرس، Creta. ويتمتع Vu بشهرة بارزة بفضل تحويله الأبطال الشهيرة من لعبة LoL إلى نجوم البوب وإدارته الناجحة لفرقة K/DA الرقمية/الحقيقية المذهلة، التي حققت أكثر من مليار مشاهدة على يوتيوب.
بدأ Thomas Vu مسيرته المهنية بالتعاون مع وكالة ناسا وبالتعاون مع محطة الفضاء الدولية لالتقاط صور عالية الدقة للأرض. فيما بعد، قام بالمغامرة في عالم الألعاب، حيث اكتسب خبرة في تصميم الألعاب والفن والإنتاج في شركات تطوير الألعاب الكبرى مثل Bandai Namco و EA حيث قام بإنتاج ألعاب ضمن سلسلة مثل The Sims وSimCity وWarhammer. في عام 2011، قام Vu بخطوة حاسمة عند انضمامه إلى شركة Riot Games، حيث لعب دوراً حاسماً ليس فقط كمنتج تنفيذي ومدير إبداعي لسلسلة ألعاب League of Legends (LoL) ولكنه أصبح جزءاً لا يتجزأ من فريق التطوير حيث تم تطوير العديد من الشخصيات الأكثر شهرة في LoL مثل Jinx وVi وLucian وAhri تحت إشرافه. اليوم، بعد مضي أكثر من عقد على انطلاقته، تعتبر LoL أعلى لعبة رياضية إلكترونية تحقق إيرادات في التاريخ، حيث تتجاوز إيراداتها السنوية 2.55 مليار دولار وتتجاوز قاعدة مستخدميها الشهرية العالمية 150 مليون مستخدم. يمتد تأثير Vu ليتجاوز عالم الألعاب، كما يشير دوره كمنتج تنفيذي لمسلسل الرسوم المتحركة "Arcane"الذي يقع في عالم LoL الواسع والمعروض على نيتفليكس. حقق"Arcane" نجاح كبير، حيث حصد أربع جوائز إيمي وتسع جوائز أني، وأصبح المسلسل ظاهرة عالمية على نيتفليكس، حيث يحتل مركزاً في قائمة أفضل 10 في 52 دولة (الثاني في الولايات المتحدة) وحقق تقييماً مثالياً بنسبة 100٪ على موقع Rotten Tomatoes. بالإضافة إلى نجاحه مع "Arcane"، قدم Vu إبداعه من خلال إنتاج فرقة البوب الرقمية/الحقيقية المبتكرة K/DA. تتألف K/DA من بطلات نسائية من LoL، وقد حققت محتوياتهن أكثر من مليار مشاهدة على اليوتيوب وحده، مما عزز مكانتهم كظاهرة عالمية.
من خلال النظر الى مسيرته المهنية كاملة، يتضح أن Thomas Vu هو المنتج العبقري الذي حقق نجاحاً ملحوظاً في مجال الترفيه الرقمي عبر مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الألعاب، والفيديو، والموسيقى، وسرد القصص.
من خلال اتفاقية الشراكة الأخيرة، أعلنت شركة Creta دعمها لمبادرات Thomas Vu في تطوير الألعاب المستمر، وكذلك تعاونها في إنتاج برامج إعلامية قادمة مثل الألعاب والرسوم المتحركة والموسيقى.
في الآونة الأخيرة، شارك Thomas Vu بنشاط في برنامج تطوير الألعاب، بالتعاون مع مطورين استثنائيين حول العالم لتبادل الخبرات والأفكار والموارد. في الوقت نفسه، تدير Creta برنامج Creta Nexus لدعم مطوريها الخاصين، بما في ذلك مشروع يقوده المنتج الأسطوري Yoshiki Okamoto. وقد اتفق الطرفان الآن على التعاون الفعَّال وخلق التآزر من خلال دمج برامجهما الخاصة لتطوير الألعاب في شبكة الويب3.
Creta و Thomas Vu يخططان معاً لعدة مشاريع من المتوقع أن تحظى باهتمام عالمي كبير. مع التركيز على الجودة والأصالة، فهما يهدفان إلى استغلال الأسواق الناشئة المتنامية بسرعة في الشرق الأوسط والهند من خلال الألعاب المذهلة في شبكة الويب3. فهما يتصوران خلق ثقافة جديدة للألعاب والمحتوى على المستوى العالمي.
لتنفيذ هذه الخطط بسلاسة، تقوم Creta بإنشاء صندوق استثماري تتراوح قيمته من مئات الملايين إلى مليارات الدولارات. من خلال هذا الصندوق،فهم يرغبون بتطوير ألعاب رائعة في شبكة الويب3، على أمل توفير خدمات لاحقاً عبر منصة Creta. واستجابةً لهذه الرؤية، قررت الصناديق الكبرى العالمية في الولايات المتحدة والشرق الأوسط بالفعل المشاركة. من المتوقع أن يؤدي هذا الجهد المشترك إلى إنشاء صندوق للألعاب في شبكة الويب3 ذي أهمية كبيرة وفعالية، تطور بيئة Creta على سلسلة كتل (Blockchain) عالية الأداء.
يتم قيادة تطوير منصة Creta الحالية بواسطة شركة Diverse، وهي شركة متخصصة في تطوير الميتافيرس (Metaverse) والألعاب في كوريا، والتي تشتهر بتقنية محرك الألعاب عالية الأداء وقدراتها الرسومية الاستثنائية. تعتمد المنصة المبنية على الويب3 على سلسلة كتل عامة عالية الأداء تُعرف باسم Locus Chain. على عكس منصات الميتافيرس (Metaverse) التقليدية، تتميز Creta بتنفيذ عالم افتراضي متعدد الأبعاد يسمح بتواصل العديد من الميتافيرس وتوسيعها بسلاسة، مع تقديم جودة بصرية واقعية للغاية. إحدى ميزات Creta المميزة هي استخدامها لسلسلة الكتل (Blockchain) الرئيسية عالية الأداء تسمى Locus Chain، والتي تتمتع بالقدرة على أن تحل محل الخوادم التقليدية في الألعاب عبر الإنترنت. هذا الابتكار ليس فقط يعزز كفاءة المنصة، بل يمنح Creta ميزة تنافسية قوية. من خلال توفير تكاليف البنية التحتية التي تتراوح من مئات المليارات إلى التريليونات من الدولارات، اعتماداً على عدد المستخدمين، تقوم Creta بتعزيز مكانتها وسمعتها في الصناعة.
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