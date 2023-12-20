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لا يتكررون

12/20/2023 8:14:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) } ‭ ‬يعجبني‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬معلق‭ ‬كروي،‭ ‬إذاعيا‭ ‬كان‭ ‬أو‭ ‬تلفزيونيا؛‭ ‬من‭ ‬يشعرني‭ ‬بالمتابعة‭ ‬الفعلية‭ ‬وكأنها‭ ‬من‭ ‬البداية،‭ ‬وإن‭ ‬لحقت‭ ‬بالاستماع‭ ‬والمشاهدة‭ ‬متأخرا‭ ‬فلديه‭ ‬التفصيل‭ ‬الفني،‭ ‬وإشعار‭ ‬من‭ ‬يتابعه‭ ‬بالوقت،‭ ‬وبالأحداث‭ ‬بتوقيتاتها،‭ ‬أي‭ ‬يشعرك‭ ‬بأنك‭ ‬تعيش‭ ‬الحدث‭ ‬ميدانيا‭ ‬بكل‭ ‬تفصيلاته،‭ ‬مع‭ ‬فارق‭ ‬الوضع‭ ‬بين‭ ‬الاستماع‭ ‬والمشاهدة‭.‬


} ‭ ‬وأربعة‭ ‬أظنهم‭ ‬يشار‭ ‬لهم‭ ‬بالبنان‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العربي؛‭ ‬وهم‭ ‬المصري‭ (‬محمد‭ ‬لطيف‭)‬،‭ ‬والفلسطيني‭ (‬أكرم‭ ‬صالح‭)‬،‭ ‬والكويتي‭ (‬خالد‭ ‬الحربان‭) ‬والإماراتي‭ (‬عدنان‭ ‬الحمادي‭)‬؛‭ ‬والأربعة‭ ‬كقامات‭ ‬في‭ ‬التعليق‭ ‬على‭ ‬مباريات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬يمثلون‭ ‬مدارس؛‭ ‬قل‭ ‬أن‭ ‬تتكرر،‭ ‬ولمن‭ ‬لم‭ ‬يسمعهم‭ ‬ويتابعهم؛‭ ‬فهو‭ ‬لم‭ ‬يعش‭ ‬التعليق‭ ‬بفنونه‭ ‬وحلاوته‭.‬


} ويمتاز‭ ‬الأربعة‭ ‬بسرعة‭ ‬البديهة،‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬استقطاب‭ ‬من‭ ‬يستمع‭ ‬إليهم؛‭ ‬إن‭ ‬عبر‭ ‬الأثير‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬التلفاز،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬لهم‭ ‬قدرات‭ ‬فنية‭ ‬تساعد‭ ‬المستمع‭ ‬لأن‭ ‬يعيش‭ ‬أحداث‭ ‬المباراة‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬يستمع‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المذياع؛‭ ‬وكأنه‭ ‬يعيش‭ ‬الحدث‭ ‬من‭ ‬أرض‭ ‬الملعب،‭ ‬ويحترمون‭ ‬ثقافته‭ ‬عند‭ ‬مشاهدته‭ ‬عبر‭ ‬التلفاز‭!‬


} ‭ ‬خفة‭ ‬الظل‭ ‬ميّزت‭ ‬الأربعة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الخروج‭ ‬عن‭ ‬أجواء‭ ‬المباراة،‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬يشعرون‭ ‬بأن‭ ‬المستمع‭ ‬أو‭ ‬المشاهد‭ ‬يحتاجها،‭ ‬ويعرفون‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬ليس‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬كمية‭ ‬معلومات‭ ‬بعيدة‭ ‬عن‭ ‬أجواء‭ ‬الحدث،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬اختيارهم‭ ‬للمعلومة‭ ‬آنذاك‭ ‬ليس‭ ‬بالأمر‭ ‬السهل؛‭ ‬وليس‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬حاصل‭ ‬بين‭ ‬بعض‭ ‬معلقي‭ ‬اليوم‭ ‬بخروجهم‭ ‬الدائم‭ ‬عن‭ ‬أجواء‭ ‬المباراة‭.‬


} ‭ ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ (‬الطرفة‭) ‬حين‭ ‬تحضر‭ ‬معهم،‭ ‬فإنها‭ ‬تستمر‭ ‬مع‭ ‬المستمع،‭ ‬وبالذات‭ ‬إنها‭ ‬تأتي‭ ‬بتلقائية‭ ‬نادرة،‭ ‬فالكابتن‭ ‬لطيف‭ ‬حتى‭ ‬اللحظة‭ ‬لم‭ ‬تخرِّج‭ ‬مصر‭ ‬مثله،‭ ‬لناحية‭ ‬الأسلوب‭ ‬في‭ ‬التعليق،‭ ‬والحال‭ ‬ينطبق‭ ‬على‭ ‬الحربان‭ ‬الذي‭ ‬يقلده‭ ‬أغلب‭ ‬المعلقين‭ ‬في‭ ‬الخليج،‭ ‬بينما‭ ‬أحدث‭ ‬أكرم‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬على‭ ‬التعليق‭ ‬في‭ ‬التلفزيون‭ ‬السعودي‭ ‬وكذا‭ ‬كان‭ ‬الحمادي‭ ‬إماراتيا‭!‬


} ‭ ‬وعلى‭ ‬المستوى‭ ‬المحلي‭ (‬البحرين‭) ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬لي‭ ‬أن‭ (‬أبخس‭) ‬معلقينا‭ ‬حقهم‭ ‬من‭ ‬الإشادة؛‭ ‬وإن‭ (‬ظلموا‭) ‬في‭ ‬التعليق‭ ‬الدولي،‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬فضائيتنا‭ ‬ليست‭ ‬غائبة‭ ‬عن‭ ‬ذلك؛‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬غير‭ ‬مرافقة‭ ‬لمبارياتنا‭ ‬النخبوية‭ ‬دوليا،‭ ‬ولا‭ ‬هي‭ ‬منصفة‭ ‬في‭ ‬النقل‭ ‬المحلي‭ ‬كأولوية،‭ ‬وحتى‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الإذاعي؛‭ ‬فإنه‭ ‬بعد‭ (‬المحروس‭) ‬قلّ‭ ‬النقل‭ ‬المباشر‭ ‬ولم‭ ‬يعد‭ ‬له‭ ‬أثر‭!‬


} ‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬معلقينا‭ ‬المحليين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الحقب،‭ ‬والذين‭ ‬يتباينون‭ ‬في‭ ‬قدراتهم‭ ‬بين‭ ‬جيل‭ ‬وآخر‭ ‬؛‭ ‬كان‭ ‬يمكنهم‭ ‬الإبداع‭ ‬لو‭ ‬توافرت‭ ‬لهم‭ ‬الإمكانات‭ ‬التي‭ ‬يعيشها‭ ‬نظراؤهم‭ ‬في‭ ‬الفضائيات‭ ‬الخليجية؛‭ ‬الخاصة‭ ‬والحكومية،‭ ‬وبالذات‭ ‬أن‭ ‬الأغلب‭ ‬لم‭ ‬تتح‭ ‬لهم‭ ‬فرصة‭ ‬التدريب‭ ‬والاحتكاك‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الخارجي،‭ ‬وكم‭ ‬هم‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الإنصاف‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المادي‭.‬

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