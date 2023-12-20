هيئة الصحة السعودية: لا صحة لما يتم تداوله من مخاطر وتحذيرات من وباء جديد

أكدت هيئة الصحة العامة السعودية «وقاية»، الأربعاء، أنه لا صحة لما يتم تداوله من مخاطر وتحذيرات من وباء جديد.



وأوضحت الهيئة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي " إكس" أن متحور JN.1 يعتبر من المتحورات المتفرعة لـ كوفيد19، كما أن فاعلية التحصين بلقاح كوفيد19 المطور قائمة ولا يوجد ما يستدعي القلق ولا يوجد حاجة لتطبيق إجراءات مشددة.

وأوصت الهيئة الجميع بأخذ المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة.

وقالت الهيئة إنه تم رصد سرعة انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا «JN.1»، حيث بلغت نسبته 36 في المائة.

وأضافت أنه لم يصاحب ذلك أي زيادة في تنويم العنايات المركزة، مؤكدة عدم وجود ما يثير القلق.

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