هيئة الصحة السعودية: لا صحة لما يتم تداوله من مخاطر وتحذيرات من وباء جديد

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكدت هيئة الصحة العامة السعودية «وقاية»، الأربعاء، أنه لا صحة لما يتم تداوله من مخاطر وتحذيرات من وباء جديد.
وأوضحت الهيئة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي " إكس" أن متحور JN.1 يعتبر من المتحورات المتفرعة لـ كوفيد19، كما أن فاعلية التحصين بلقاح كوفيد19 المطور قائمة ولا يوجد ما يستدعي القلق ولا يوجد حاجة لتطبيق إجراءات مشددة.
وأوصت الهيئة الجميع بأخذ المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة.
وقالت الهيئة إنه تم رصد سرعة انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا «JN.1»، حيث بلغت نسبته 36 في المائة.
وأضافت أنه لم يصاحب ذلك أي زيادة في تنويم العنايات المركزة، مؤكدة عدم وجود ما يثير القلق.
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