الذاكرة تتأثر بطريقة التنفس أثناء النوم

تحقق باحثون في كيفية تأثير النوم على الذاكرة، ووجدوا صلة بين التنفس وظهور أنماط معينة من نشاط الدماغ أثناء النوم، ترتبط بإعادة تنشيط محتويات الذاكرة.

وأشارت بيانات البحث إلى العواقب المحتملة للتنفس غير الصحي على الذاكرة، حسب موقع 24 الإلكتروني.

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