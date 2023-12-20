الذاكرة تتأثر بطريقة التنفس أثناء النوم

الذاكرة تتأثر بطريقة التنفس أثناء النوم
التاريخ
12/20/2023 8:01:47 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
تحقق باحثون في كيفية تأثير النوم على الذاكرة، ووجدوا صلة بين التنفس وظهور أنماط معينة من نشاط الدماغ أثناء النوم، ترتبط بإعادة تنشيط محتويات الذاكرة.
وأشارت بيانات البحث إلى العواقب المحتملة للتنفس غير الصحي على الذاكرة، حسب موقع 24 الإلكتروني.
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