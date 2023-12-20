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إد شيران يحط الرحال في دبي يناير المقبل

12/20/2023 8:01:47 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تستضيف دبي في 19 و20 يناير المقبل حفلاً فنياً للنجم العالمي إد شيران، ضمن جولته المحطمة للأرقام القياسية.

وبهذا يعود المغني وكاتب الأغاني صاحب الأرقام القياسية، إلى الشرق الأوسط، وبالتحديد إلى دبي مرة أخرى، بعد آخر حفل قدمه هناك عام 2017.

ومن المفترض أن يستقبل الحفل المقدم بواسطة All Things Live الشرق الأوسط، بالشراكة مع AEG Presents، وبدعم من جدول فعاليات دبي وكوكا-كولا أرينا، أكثر من 60,000 متفرج، ليكون بهذا، أكبر حفل غنائي مشترك يقام في الهواء الطلق بمدينة دبي.

وصمم لهذا الحدث، مسرح دائري بتقنية حديثة، تستخدم لأول مرة في المنطقة، بحيث يتوسط المغني وفرقته خشبة المسرح، ويلتف حولهم الجمهور. ويتيح هذا التصميم الرؤية بشكل واضح من أي مكان في الحفل، وبهذا يتسنى للجميع متابعة أداء نجمهم المفضل والاستمتاع بالموسيقى الحية.

ومن المتوقع أن يؤدي شيران جميع أغانيه الشهيرة التي لاقت نجاحاً عالمياً واسعاً، بما في ذلك ((Shape of You)) و((Shivers)) و((Bad Habits))، كما سيدعمه في كلتا الليلتين زميله البريطاني كالوم سكوت، الذي اشتهر بأغانيه الناجحة، مثل ((Dancing On My Own)) و((Where Are You Now)).

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