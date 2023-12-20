مدينة إكسبو دبي تحتضن برامج ثقافية فكرية لـ «مجموعة كلمات»

نظمت ((مجموعة كلمات)) سلسلة من الفعاليات في مدينة إكسبو دبي، وذلك بالتزامن مع احتفالات اليوم العالمي للغة العربية، شملت ندوة حوارية مع الكاتبة والمترجمة اللبنانية فاطمة شرف الدين، تناولت أهمية اللغة العربية في بناء ثقافة الجيل، وترسيخ انتمائه لحضارته وتاريخه، كما نظمت حفل توقيع الإصدارات الجديدة للكاتبة حول العصر الذهبي للعلماء المسلمين، والتي صدرت باللغة العربية، واستضافت المجموعة، الأطفال الحضور في جلسة قرائية باللغة العربية.

أهمية

وتناولت الندوة مع الكاتبة فاطمة شرف الدين مجموعة من المحاور، شملت أهمية الكتابة للأطفال عن العصور الذهبية للعلماء المسلمين، وتأثير هذا النوع من الكتابة على علاقة الأطفال بلغتهم وتاريخهم ومنجزات حضارتهم، وأهمية ترجمة الكتب التي تتناول منجزات الحضارة العربية للغات الأجنبية، إلى جانب جملة من النصائح قدمتها الكاتبة للأهالي والمهتمين بإثراء المحتوى العربي حول كيفية الارتقاء بجودة المحتوى، بحيث يكون جذاباً للأطفال، وأفضل السبل التي تجعل من اللغة العربية خياراً مفضلاً للأجيال القادمة.

وعلى هامش الندوة، نظمت مجموعة كلمات حفل توقيع لمجموعة من مؤلفات فاطمة شرف الدين، صدرت باللغة الإنجليزية، بتكليف من مدينة إكسبو دبي، وذلك تأكيداً على حرص المجموعة على تقديم المحتوى العربي للأطفال باللغات الأجنبية، وترسيخ العلاقة بين الجيل الشاب من مختلف اللغات والثقافات من ناحية، واللغة والثقافة العربية من ناحية ثانية.

جلسة قرائية

واستمراراً لمساعيها نحو تشجيع الأطفال على القراءة، عقدت ((مجموعة كلمات)) جلسة قرائية تفاعلية، حضرها مجموعة من الأطفال، وركزت على غرس حب اللغة العربية، والتعرف إلى التاريخ العربي ورموزه وعلمائه ومساهماتهم في الحضارة الإنسانية. وقالت مرجان فريدوني رئيس التعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي: ((يقوم نهج مدينة إكسبو دبي على تحفيز التواصل والتفاعل الثقافي والمعرفي، وفي هذا الصدد، نولي اللغة العربية عناية خاصة، لأنها من أهم الركائز التي تقوم عليها ثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة وهويتها، ولها دور أساسي في تشكيل قيمنا وتراثنا ومعارفنا. تمثل اللغة العربية حلقة وصل تربط ماضينا بحاضرنا ومستقبلنا، ونسعى لتعزيز حضورها في كل ما نقوم به، والتوعية بأهميتها وأثرها في العلوم والفنون والآداب، وتفعيل دورها بصفتها جسراً للتواصل بين الأجيال والثقافات)).