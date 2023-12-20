فنون «الازدواجية» تضيء جماليات بانوراما تراث الشرق الأوسط

يعكس معرض ((الازدواجية)) في غاليري ((ذا ثريد لاين)) في منطقة القوز الإبداعية الهوية الثقافية المعاصرة للفن التناظري والمستوحى من تراث الشرق الأوسط، مجسداً كيفية وإمكانية التلاعب بتوليفتها وبتقنياتها المختلفة في طرح أعمال متنوعة، وهو ما يوثقه المشاركان في المعرض الفنانان نعيم نبوي وجيسون سيف، عبر طريقة فريدة تشترك في نقاط كثيرة برؤاها.

أشكال هندسية

ويضم المعرض لوحات ((تناظرية)) تجمع بين فنون الثقافة الإسلامية وحرف الغزل والنسيج. ويضيء المعرض على الفنون الهندسية، إذ إن معظم الأعمال مبنية بشكل موازٍ، وتم تسمية كل عمل بجملة مركبة تشترك بالتناسق بين الفنانين.

ويقول جيسون سيف: جهود كبيرة قمنا بها لإنشاء مجموعة متماسكة من الأعمال على الرغم من أننا نعيش في مناطق متباعدة في العالم. لقد كنا نتحدث عن أعمالنا ونستلهم الأفكار من بعضنا البعض لفترة طويلة، إذ قدمنا سابقاً معرضاً مشتركاً ضمن فعاليات مهرجان الشارقة للفنون الإسلامية.

وأضاف: نحن حقًا متأنيان ومجتهدان، وأعتقد ربما حتى صارمان في طريقة عملنا، فكل واحد منا تعلم تقنيات الفنون الحرفية عن طريق الممارسة والتجارب التي قادتنا لامتهان هذا المجال كمبدعين يحاولان التنقل في سوق الفن، واستمر التواصل بيننا وتم تعزيزه بالممارسات ومشاركة خطط الأعمال الفنية مما كون رابطاً نقدياً بيننا، وفي النهاية أقمنا معرضاً ثنائياً.

زخارف إسلامية

ويعتقد جيسون سيف أن الشكل العام للأعمال يوحي بالتفاصيل المتقاربة إلى حد بعيد قد يكون هناك زاوية من اللون الأزرق، أو سداسية من اللون البرتقالي، وهي من وجهة نظره تتمتع بجرأة واضحة وتكون طبقاتٍ غامضة من الظلال.

وتجسد أعمال المعرض الزخارف النباتية والتفاصيل المعقدة للطيور والمزهريات والأنماط المعقدة للسجاد التقليدي إلى جانب تصاميم هندسية متداخلة بدقة.

من جهته قال نعيم نبوي: اجتهدنا كثيراً حتى تمكنا من إنشاء معرضنا الفني الخاص، وأعمال المعرض جريئة تتميز بأسلوب فريد أبدعناه عبر تقنية اللون النقي للنقوش والخطوط السلسة بطريقة تبرز بشكل قوي جوانب الرسم. وترتكز أعمال المعرض أيضاً على تقنية تكرار طبقات الخطوط باستخدام أقلام حبر متعددة الألوان بدقة شبه علمية - كما لو أن شخصاً يحاول فك شفرة جزء من خوارزمية الطبيعة.