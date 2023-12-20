«دبي للثقافة» تفتتح حديقة تفاعلية أبدعتها «نظريات الخيال»

افتتحت هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) بالتعاون مع فن جميل، المؤسسة الداعمة للفنانين والمجتمعات الإبداعية، الحديقة التفاعلية ((حلمت بمدينة هي وطن للجميع))، من إبداعات مجموعة التصميم ((نظريات الخيال)) التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وتضم الفنانة والمعمارية نور علوان والفنان والمصمم عبدالله بوحجي.

وكان مشروع نظريات الخيال قد حصل على جائزة النسخة الافتتاحية لتكليفات ((جداف الفنية)) التي أطلقت في يوليو 2023، بعد اختياره من قبل لجنة تحكيم دولية مرموقة، تلقت ما يقارب 100 مشروع مقترح من فنانين ومصممين من مختلف أرجاء الدولة. ويعد هذا المشروع ضمن استراتيجية ((الفن في الأماكن العامة)) التي تتولى ((دبي للثقافة)) مهمة تفعيلها، وهي مبادرة متعددة السنوات تتيح للفنانين المقيمين في دولة الإمارات إبداع فنونهم وعرضها في الأماكن العامة، وتشارك مؤسسة فن جميل كقيم فني شريك في هذه المبادرة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع ((آرت دبي)) و((تشكيل)) و((السركال)).

وأطلقت مجموعة ((نظريات الخيال)) عملها المميز ((حلمت بمدينة هي وطن للجميع)) المقام في حديقة جداف ووترفرونت بجوار مركز جميل للفنون، خلال مهرجان الاستدامة السنوي في دولة الإمارات العربية المتحدة ((إلى الأرض))، الذي أقيم خلال نوفمبر الماضي.

ويوفر العمل لزواره فرصة اللعب التفاعلي وتعزيز الخيال الإبداعي تتخللها زخات المطر والضباب ورقصات الأضواء، حيث تستقبل الحديقة زوارها من الأطفال والعائلات طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحاً وحتى 11 مساءً، للاستمتاع بتجربة لعب مجانية وفريدة. وعلى هامش الألعاب الخارجية للحديقة، يقدم مركز جميل للفنون، المتحف العائلي المميز والمعروف بدعمه للفنون والأفكار المعاصرة، جولات وفعاليات خاصة بالأطفال داخله.

ويستوحي عمل ((حلمت بمدينة هي وطن للجميع)) بعض عناصره التصميمية من محيطه في منطقة الجداف ليجمع بين العمارة الدارجة والنباتات المحلية والتصاميم الحديثة والتركيبات الخيالية، كما يحتفي بأهمية منطقة الجداف التاريخية كحوض لبناء السفن، وبدورها في تمكين التجارة والتبادل الثقافي ما أسهم في تعزيز التنوع الثقافي في دبي.

وأشار الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في ((دبي للثقافة))، إلى أهمية استراتيجية ((الفن في الأماكن العامة)) ودورها في تطوير وإثراء المشهد الثقافي والفني المحلي، ودعم اقتصاد دبي الإبداعي وتحفيز السياحة الثقافية في الإمارة. وقال: ((تعكس الاستراتيجية بما تقدمه من تجارب فنية استثنائية ومتفردة، حرص ((دبي للثقافة)) على تهيئة بيئة إبداعية قادرة على تمكين الفنانين وأصحاب المواهب وتطوير قدراتهم وتحفيزهم على التعبير عن رؤاهم وأفكارهم المتنوعة، ما يسهم في دعم قوة الصناعات الثقافية والإبداعية وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي)).

وعبر بن خرباش عن اعتزاز الهيئة بالتعاون مع ((فن جميل)) في إطلاق ((تكليفات جداف الفنية: بلاي سكيب)) التي أثمرت عن ابتكار الحديقة التفاعلية ((حلمت بمدينة هي وطن للجميع))، حيث تجسد مكانة دبي وجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل والترفيه.

من جهتها، أضافت أنطونيا كارفر، مديرة فن جميل: ((يطيب لنا رؤية حديقة جداف وهي تنبض بالحياة بزوارها الصغار الفضوليين وهم يستكشفون حديقة اللعب التفاعلية. وما هذا التوازي بين اللعب والتعلم إلا شاهد حقيقي للإمكانات الجمة لوجود الفنون في الأماكن العامة. وتضم حديقة جداف ووترفرونت مجموعة كاملة من الأعمال الفنية الجماهيرية - من المنحوتات البرونزية الدائمة وصولاً إلى هذا التركيب التفاعلي الذي يرحب بالجميع ويشجع اللعب الإبداعي الخيالي. نهنئ عبدالله ونور على عملهما الممتع والأصيل، ونشكر ((دبي للثقافة)) على مساعيها في تحويل دبي إلى مركز للفنون الجماهيرية المبتكرة - بما في ذلك الممارسات التي تشجع التبادل المجتمعي والتعلم مدى الحياة لجميع الأعمار)).

قيمة

ضمت لجنة تحكيم النسخة الأولى من ((تكليفات جداف الفنية: بلاي سكيب)) نخبة من المتخصصين الفنيين والمعماريين والقيمين المحليين والدوليين المشهورين، منهم: سيسيليا أليماني، مديرة ورئيسة القيمين في هاي لاين أن واي سي، وقيّمة النسخة 59 من بينالي البندقية للفنون 2022، ووائل الأعور، المؤسس والمهندس المعماري الرئيسي لشركة واي واي، والذي مثّل دولة الإمارات العربية المتحدة في بينالي البندقية للعمارة عام 2021 وفاز بجائزة الأسد الذهبي، وأمل خلف، قيّمة مشاريع في غاليري سربنتين في لندن، ومديرة غاليري كوبيت في لندن، ونورا رازيان، نائب المدير ورئيس المعارض في فن جميل.