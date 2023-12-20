عبدالله بن زايد: «البردة» تعكس حرص الإمارات على ترسيخ الفنون الإسلامية

بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، كرم معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة، أول من أمس، 24 فائزاً بالنسخة السابعة عشرة لجائزة البردة الذي تحتفي بالفن الإسلامي، وتسلط الضوء على المواهب الاستثنائية التي أثرت تراث الجائزة بإبداعها وتفانيها في الفنون التقليدية، وذلك خلال حفل استضافه متحف اللوفر في أبوظبي.

حضر الحفل معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، ومعالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وعليو سو وزير الثقافة السنغالي، وهيناتو هانيا، وزيرة الثقافة النيجيرية، وعدد من السفراء، والمديرين ورؤساء الدوائر المحلية.

منصة عالمية

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن جائزة البردة تجسد تنوع وثراء الفنون الإسلامية وجمالياتها، كما رسخت مكانتها كمنصة عالمية مرموقة للإبداع الذي يعرّف بحضارتنا العربية والإسلامية، مشيراً إلى أن تواجد جمهورية السنغال كضيف شرف لدورة هذا العام أضاف بُعداً ثقافياً فريداً يعكس مدى الترابط الذي يجمع الدول حول جماليات وأصالة الفنون الإسلامية.

وأشار سموه إلى أن جائزة البردة تجسد حرص دولة الإمارات على ترسيخ مكانة الفنون الإسلامية عالمياً، متوجهاً بالشكر إلى أعضاء لجنة التحكيم على جهودهم لاختيار الأعمال الفنية الفائزة التي عكست جوهر الفنون والحضارة الإسلامية، كما تقدم بالتهنئة لجميع الفائزين بجائزة البردة التي باتت منصة ملهمة للمبدعين حول العالم.

تكريم

وكرم معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي الفائزين بالجائزة ضمن فئات ((الشعر، والخط، والزخرفة))، حيث تم تقليد الشاعر أحمد حافظ الجائزة الأولى عن فئة ((الشعر الفصيح))، فيما حصل على المركز الثاني الشاعرة مريم قوش، وحلّ ثالثاً الشاعر أحمد الجهمي، وذهب المركز الرابع من نصيب الشاعر محمد أب، أما الشاعر قيس قوقزة فحلّ خامساً، وعن فئة ((الشعر النبطي)) فاز (بالترتيب): عوض العود، بدرية البدري، عبد العزيز المحمد، محمد الزعبي، صالح النبع. وضمن فئة ((الخطّ العربي التقليدي))، فاز (بالترتيب): عارف أوزديم، بلال مختار صلاح عطية، مريم نوروزي ، أحمد علي نمازي. أما فئة ((الخط العربي الحديث)) فضمت خمسة فائزين: زيد أحمد أمين الأعظمي، محمود الشيخ، محمد رضا علي بشيري، محمد رضا شفيعي، إبراهيم إيبكلي. وفاز بفئة الزخرفة : افسانه مهدوى وزهرة أسدي وعلي رضا أباصلت وليلى نائيني وسلجان بلجين بالكجي.

مبادرة رائدة

كما أعلن معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي خلال الحفل إطلاق ((منحة البردة)) المبادرة الرائدة والأولى من نوعها الهادفة إلى إثراء مجالات الفنون الإسلامية والارتقاء بممارساتها على نطاق عالمي، بما يسهم في تعزيز استدامة الفنون الإسلامية، واستشراف مستقبلها بالتعاون مع أبرز المنظمات الدولية والمؤسسات الثقافية الشهيرة مثل مؤسسة الآغا خان. وستقدّم المبادرة 20 منحة مصممة لتعزيز المواهب والابتكار في مجال الفنون الإسلامية.

وقال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي: ((تستمر جائزة البردة عبر دوراتها المتلاحقة، في تقديم نفسها باعتبارها منصة إماراتية عالمية للاحتفاء بأرقى الفنون الإسلامية، واستقطاب وتقدير أبرز المواهب العالمية، وقد اخترنا أن نُطلق وخلال دورة هذا العام منحة البردة التي تمثّل شهادة على تفاني دولة الإمارات في تنمية النسيج الغني للفنون الإسلامية وضمان مكانتها البارزة على الساحة العالمية)). وأضاف معاليه: ((تسعى الجائزة إلى تمكين الفنانين الناشئين ودعم سبل البحث والتطوير في مجال الفنون الإسلامية العريقة، حيث تعد منحة البردة امتداداً مهماً لإرث الجائز...)). وشهدت أمسية الحفل، عروضاً ثقافية وفنية متنوعة.