محمد المطيوعي بطل «عربية دراجات الطريق» بالسعودية

حصد منتخب الدراجات 3 ميداليات في اليوم الرابع من البطولة العربية لدراجات الطريق المقامة في السعودية حتى الـ 24 الجاري، ليرتفع رصيد الميداليات إلى 7 ميداليات، وذلك بعدما حصل البطل محمد المطيوعي على المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق فردي ضد الساعة تحت 23 سنة وحل عبدالله جاسم في المركز الثاني في نفس الفئة، وجاء عبدالله الحمادي في المركز الثالث في فئة الرجال.

ونجح محمد المطيوعي في تحقيق رقم رائع بسباق فردي ضد الساعة بعدما حقق زمن 37:18:90 دقيقة في مسافة السباق 31 كم، وحل عبدالله جاسم في المركز الثاني بزمن 37:58:68 دقيقة، وجاء عبدالله وهبي من العراق في المركز الثالث بالسباق.

وفي سباق فردي ضد الساعة فئة الرجال، فاز عبدالله الحمادي بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، ليخسر 45 ثانية في الوقت، ويحل في المركز الثالث بفارق 21 ثانية عن المركز الأول، وهو ما حرمه من ذهبية عربية جديدة للمنتخب الوطني في البطولة العربية.

وبذلك يرتفع رصيد الميداليات العربية لبعثة المنتخب إلى 7 ميداليات عربية بواقع ذهبية و4 فضيات وبرونزيتين، قبل انطلاق اليوم الخامس من البطولة اليوم، والذي يشهد سباق الفردي العام لفئة الشابات لمسافة 41 كم وللإناث مسافة 60 كم.

وأكدت المهندسة خلود الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الدراجات إداري المنتخب، سعادتها بالإنجاز الكبير الذي يقوم به منتخب الدراجات في البطولة، مشيرة إلى أن المنتخب أصبح رقماً صعباً في الوطن العربي والمستوى القاري، بفضل ما يقوم به الدراجون من مجهود كبير في التدريبات والمشاركات والمعسكرات الخارجية التي تستمر لأشهر بعيداً عن الدولة، وهي تضحية كبيرة يقوم بها اللاعبون.

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