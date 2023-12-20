«هيئة الرياضة» تحتفي بأصحاب الإنجازات الدولية والقارية والإقليمية اليوم

(MENAFN
- Al-Bayan)
تنظم الهيئة العامة للرياضة، اليوم، الحفل السنوي الخاص لتكريم أصحاب الإنجازات الرياضية عن عام 2022 في نسخته السابعة عشرة، في قاعة مبادلة ((أرينا)) بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، والذي يقام برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.
وسيتم خلال الحفل تكريم 144 رياضياً من لاعبين ولاعبات وحكام وإداريين ومدربين ورؤساء الوفود، من 9 اتحادات رياضية هي بناء الأجسام واللياقة البدنية والجوجيتسو والدراجات والرماية والشراع والتجديف والفروسية والمواي تاي والكيك بوكسنج والجودو واللجنة البارالمبية الوطنية.
ونجح المكرمون في حصد 139 ميدالية ملونة متنوعة في مختلف المشاركات في المسابقات الإقليمية والقارية والدولية على مدار عام 2022، موزعة بين 47 ميدالية ذهبية و40 فضية و52 برونزية.
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