«هيئة الرياضة» تحتفي بأصحاب الإنجازات الدولية والقارية والإقليمية اليوم

تنظم الهيئة العامة للرياضة، اليوم، الحفل السنوي الخاص لتكريم أصحاب الإنجازات الرياضية عن عام 2022 في نسخته السابعة عشرة، في قاعة مبادلة ((أرينا)) بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، والذي يقام برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

وسيتم خلال الحفل تكريم 144 رياضياً من لاعبين ولاعبات وحكام وإداريين ومدربين ورؤساء الوفود، من 9 اتحادات رياضية هي بناء الأجسام واللياقة البدنية والجوجيتسو والدراجات والرماية والشراع والتجديف والفروسية والمواي تاي والكيك بوكسنج والجودو واللجنة البارالمبية الوطنية.

ونجح المكرمون في حصد 139 ميدالية ملونة متنوعة في مختلف المشاركات في المسابقات الإقليمية والقارية والدولية على مدار عام 2022، موزعة بين 47 ميدالية ذهبية و40 فضية و52 برونزية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز