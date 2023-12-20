زايد بن حمد يستعرض ترتيبات انطلاق جولة الجياد العربية حول العالم

استقبل الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، فالح النصر رئيس مجلس إدارة جولة الجياد العربية، وبدر الدرويش الرئيس التنفيذي، بحضور محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية.

وبحث الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، مع الوفد تفاصيل سلسلة جولة الجياد العربية التي تم الإعلان عنها مؤخراً، وترتيبات استضافة أبوظبي للجولة الثانية في فبراير المقبل عبر بطولة أبوظبي الدولية ((تايتل شو)).

وتطرق اللقاء إلى أهمية خروج هذه الفعاليات بصورة مميزة بهدف تطوير ورفع شأن ومكانة الخيل العربية والحفاظ على سلالاتها باعتبارها تراثاً عربياً أصيلاً ورياضة مرموقة في جميع أنحاء العالم.

يذكر أن العاصمة أبوظبي ستستضيف في فبراير المقبل، بتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ثاني محطات النسخة الأولى من جولة الجياد العربية.

وتم الإعلان عن انطلاق جولة الجياد العربية في الدوحة في الثامن من ديسمبر الجاري، وهي سلسلة من البطولات تتنافس فيها نخب الخيل العربية الأصيلة وتقام في أماكن مميزة حول العالم تم اختيارها بعناية وتبدأ في فبراير 2024 في قطر، بينما تقام الجولة الثانية في العاصمة أبوظبي بنفس الشهر، ثم تقام بقية الجولات في كل من مسقط بسلطنة عمان، وكان في فرنسا، وفالكنسوارد في هولندا، وروما في إيطاليا، بينما تختتم الجولات في العاصمة الفرنسية باريس في ديسمبر 2024، وتبلغ قيمة الجوائز المالية المرصودة للجولات 17 مليون يورو.

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