«المحترفين» تروج للسوبر في القرية العالمية

أطلقت رابطة المحترفين الإماراتية فعاليات منطقة الجماهير احتفاءً بـ((كأس السوبر الإماراتي))، أمس، في ((القرية العالمية)) بدبي، إيذاناً بتدشين الحملة الترويجية المتنوعة للمباراة التي ستجمع شباب الأهلي بطل دوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي، والشارقة بطل كأس رئيس الدولة، التي ستقام في 7:45 مساء الجمعة الموافق 29 الجاري، على استاد آل مكتوم بنادي النصر.

وتستمر الفعاليات بالقرية العالمية، وتحديداً في ((ميني لاند))، حتى الأحد المقبل ابتداءً من الرابعة مساء، وتتضمن فعاليات ترفيهية، وألعاباً مجانية، إضافة إلى عرض النسخة الأصلية لكأس السوبر، والكرة الرسمية، والميداليات الذهبية والفضية.

ويأتي ذلك، ضمن الخطة الترويجية لمباراة كأس السوبر، والتي تحمل شعار ((هذا سوبرنا)).

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