5 ميداليات للبلياردو والسنوكر في «عربية الأردن»

(MENAFN
- Al-Bayan)
رفع منتخب الإمارات رصيده إلى 5 ميداليات ملونة في البطولة العربية للبلياردو والسنوكر، التي أسدل الستار على منافساتها بالعاصمة الأردنية عمان، أول من أمس.
وتوزعت ميداليات منتخب الإمارات ((ذهبية و2 فضية و2 برونزية))، بين ذهبية لمحمد شهاب في مسابقة فردي الأساتذة ((الماسترز)) للسنوكر وفضية لنفس اللاعب في مسابقة الست كرات، وفضية لخالد الكمالي في فردي الرجال للسنوكر، وفضية لطلال شاهين في مسابقة التسع كرات للبلياردو، وبرونزية لحميد جابر في مسابقة 10 كرات ناشئين للبلياردو. وشارك منتخب الإمارات في البطولة بعشرة لاعبين، موزعين على 4 للسنوكر، و6 للبلياردو، في فئتي الرجال والناشئين.
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