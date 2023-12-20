5 ميداليات للبلياردو والسنوكر في «عربية الأردن»

رفع منتخب الإمارات رصيده إلى 5 ميداليات ملونة في البطولة العربية للبلياردو والسنوكر، التي أسدل الستار على منافساتها بالعاصمة الأردنية عمان، أول من أمس.

وتوزعت ميداليات منتخب الإمارات ((ذهبية و2 فضية و2 برونزية))، بين ذهبية لمحمد شهاب في مسابقة فردي الأساتذة ((الماسترز)) للسنوكر وفضية لنفس اللاعب في مسابقة الست كرات، وفضية لخالد الكمالي في فردي الرجال للسنوكر، وفضية لطلال شاهين في مسابقة التسع كرات للبلياردو، وبرونزية لحميد جابر في ‏مسابقة 10 كرات ناشئين للبلياردو. وشارك منتخب الإمارات في البطولة بعشرة لاعبين، موزعين على 4 للسنوكر، و6 للبلياردو، في فئتي الرجال والناشئين.

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