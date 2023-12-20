انطلاق منافسات الهجن في مهرجان ليوا الدولي اليوم

(MENAFN
- Al-Bayan)
تستمر فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2024 مع انطلاق اليوم الرابع عشر من المهرجان اليوم بتنظيم سباق الهجن، وذلك في المنطقة المخصصة للسباقات في مركاض مرعب، ويواصل المهرجان إبهار جمهور مرعب في الحدث الذي يُقام بتنظيم نادي ليوا الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.
وتنطلق منافسات سباق الهجن مع فئة حقايق وعدد أشواطها 8 أبكار – جعدان وفئة لقايا وعدد الأشواط 8 أبكار –جعدان، ومن المقرر أن يبدأ السباق في الثانية والنصف ظهراً.
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