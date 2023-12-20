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انطلاق منافسات الهجن في مهرجان ليوا الدولي اليوم

12/20/2023 8:01:40 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تستمر فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2024 مع انطلاق اليوم الرابع عشر من المهرجان اليوم بتنظيم سباق الهجن، وذلك في المنطقة المخصصة للسباقات في مركاض مرعب، ويواصل المهرجان إبهار جمهور مرعب في الحدث الذي يُقام بتنظيم نادي ليوا الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

وتنطلق منافسات سباق الهجن مع فئة حقايق وعدد أشواطها 8 أبكار – جعدان وفئة لقايا وعدد الأشواط 8 أبكار –جعدان، ومن المقرر أن يبدأ السباق في الثانية والنصف ظهراً.

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