5 أندية عربية تترقب قرعة نهائيات «أبطال آسيا»

تتجه الأنظار صوب كوالالمبور عاصمة ماليزيا 28 الجاري لمتابعة قرعة الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، حيث سيتم وضع الأندية التي حققت صدارة المجموعات في المستوى الأول باستثناء النادي الأقل نقاطاً، حيث سيتراجع للمستوى الثاني بجانب أفضل ثلاثة أندية حصلت على المركز الثاني من المجموعات الخمس لمنطقتي الشرق والغرب. ويدرس الاتحاد الآسيوي إجراء قرعة منفصلة لاختيار الفريق الذي تصدر مجموعته وسيتواجد في التصنيف الثاني، بدلاً من تواجد ناساف مباشرة، من أجل تحقيق أكبر قدر من العدالة بين متصدري المجموعات.

أوراق

يترتب على هذا المقترح بعثرة أوراق قرعة الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا، ووفق النظام الحالي، فإن التصنيف الأول يضم الهلال، والنصر، والاتحاد والعين، كونها أندية تأهلت في صدارة المجموعة، فيما يتواجد ناساف في التصنيف الثاني رفقة الأندية الثلاثة التي أنهت دور المجموعات في المركز الثاني، كونه أقل الأندية المتصدرة حصداً للنقاط ((11 نقطة))، ومن المفترض أن تقام القرعة بحيث تواجه أندية التصنيف الأول نظيرتها في التصنيف الثاني، بشرط ألا يكون الفريقان قد تقابلا في دور المجموعات، بينما يسمح بمواجهة فريقين من بلد واحد، وبناءً على هذا الاقتراح قد يتواجد الهلال أو الاتحاد أو النصر أو العين في التصنيف الثاني، ما يفتح الباب أمام مواجهات مثيرة إما سعودية إماراتية، أو سعودية خالصة.

النسخة الأخيرة

وتعد النسخة الحالية هي الأخيرة باسم دوري أبطال آسيا، حيث ستنطلق البطولة باسم جديد ابتداء من النسخة القادمة تحت اسم ((دوري أبطال آسيا للنخبة)) بمشاركة 24 نادياً تمثل شرق وغرب القارة بالمناصفة، وتأهل إلى دور الـ 16 عن منطقة غرب آسيا، 5 أندية عربية، هي العين ((الإمارات))، والهلال والنصر والاتحاد والفيحاء ((السعودية))، حيث تترقب هذه الأندية القرعة للتعرف على منافسيها في الدور المقبل.

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