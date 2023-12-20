باكاري سانيا: منتخب الإمارات يستطيع أن يكون الأقوى في آسيا

أكد باكاري سانيا نجم منتخب فرنسا وأرسنال ومانشستر سيتي سابقاً، أن الإمارات بإمكانها أن تمتلك أقوى المنتخبات في آسيا، بالنظر إلى الإمكانات المتاحة في كرة القدم، ووجود أفضل الأكاديميات في العالم، التي تستقطب العديد من المواهب، مشيراً إلى أنه مع توافر هذه الإمكانات، فإن كرة القدم تحتاج إلى التخطيط الجيد للمستقبل.

وقال سانيا، الذي يقيم في دبي منذ سنوات عدة: أنا سعيد بما تحققه منطقة الشرق الأوسط من تطور في مجال كرة القدم، وتغيير نظرتها للعبة الشعبية الأولى في العالم، وعلى الإمارات استثمار هذه الطفرة، وتطوير كرة القدم، بما يتماشى مع الإمكانات المتاحة.

فكرة

وصرح سانيا أنه يملك فكرة جيدة عن كرة القدم في الإمارات، وآسيا بشكل عام، مضيفاً إلى الارتقاء بكرة القدم، يجب أن يبدأ من الناشئين، وتطوير مسابقات المراحل السنية.

وعن حظوظ الإمارات في كأس آسيا، المقررة في قطر، بين 12 يناير و10 فبراير المقبلين، أكد اللاعب الفرنسي السابق، أن وضع المنتخب الإماراتي أفضل بكثير مما كان عليه في نسخة 2019، لامتلاكه مجموعة من اللاعبين الواعدين، ومدرب صاحب خبرة كبيرة في الكرة الآسيوية، وهو البرتغالي بينتو، وموضحاً أن المنتخب الإماراتي بإمكانه أن يكون ضمن المربع الذهبي.

أرسنال

وعن رأيه في حظوظ أرسنال فريقه السابق في المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا، بعد تأهله على رأس المجموعة الثانية، خلال دور المجوعات، أوضح سانيا أن ((المدفعجية)) قادر على قهر أي نادٍ في دوري الأبطال، وهو من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، بقيادة مدربه المتميز ميكيل أرتيتا، وفي ظل ما يمتلكه من مجموعة رائعة من اللاعبين المقاتلين، مشيراً إلى أنه مع تصحيح بعض الأخطاء، والابتعاد عن الإصابات التي حرمته من لقب ((البريمرليغ في الموسم الماضي))، فإن الفريق بإمكانه الاستمرار في التقدم إلى أبعد ما يمكن في المسابقة الأوروبية، ولم لا تحقيق اللقب.

ترشيح

وبشأن ترشيحاته بخصوص كأس آسيا 2024، أكد سانيا أن المنتخب الياباني يعد المرشح الأول للفوز بالكأس، بعد المستويات القوية التي قدمها منذ منتصف العام الحالي، وبدرجة أقل المنتخب الكوري الجنوبي، وقال: المنتخب الياباني الأكثر تطوراً في الفترة الأخيرة، ومع امتلاكه العديد من اللاعبين الممتازين، الذين يلعبون في أوروبا، سيكون المرشح الأول للفوز بلقب كأس آسيا 2023 في قطر.

وفاز الـ ((ساموراي)) في آخر 8 مباريات، أبرزها فوزه الساحق على ألمانيا 4 - 1، في لقاءٍ وديّ في 9 سبتمبر الماضي، والذي أدّى إلى إقالة المدرب هانزي فليك، وتعيين يوليان ناغلسمان، وعلى تركيا 4 - 2، و4 - 1 على منتخب كندا، كما فاز بثنائية نظيفة على تونس، وحقق فوزين كبيرين على ميانمار 5 - 0 وسوريا 5 - 0، في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويتربع المنتخب الياباني، وصيف كأس آسيا 2019، على قائمة أكثر المنتخبات تحقيقاً للقب، برصيد 4 مرات، آخرهم كان في عام 2011، وأولهم كان في 1992، ويأتي المنتخب السعودي في المركز الثاني، كأكثر المنتخبات تحقيقاً للبطولة، بالتساوي مع إيران، برصيد 3 ألقاب لكل منتخب، فيما أحرزت قطر اللقب الأول في تاريخها عام 2019 في الإمارات.

وتضم قائمة المنتخب الياباني أكثر من 15 لاعباً ينشطون في الدوريات الأوروبية، مثل واتارو إندو (ليفربول)، وكاوارو ميتوما (برايتون)، وتاكومي مينامينو (موناكو الفرنسي)، المدافع كو إيتاكورا (بوروسيا مونشغلادباخ الألماني)، والمهاجم أياسي أويدا (فينورد الهولندي)، وريوتارو إيتو مهاجم سانت ترويدن البلجيكي.

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