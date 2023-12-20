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الشارقة يتعادل مع شباب الأهلي بالنيران الصديقة

12/20/2023 8:01:39 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

خطف الشارقة تعادلاً غالياً من ضيفه شباب الأهلي بنتيجة 1-1 بالنيران الصديقة في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة التاسعة لدوري أدنوك للمحترفين، والتي جرت باستاد الشارقة، تقدم شباب الأهلي بهدف ليما حتى الدقائق الأخيرة قبل أن يسجل مدافعه وليد عباس هدفاً بالخطأ في مرماه بالوقت القاتل ((ق 82))، بهذه النتيجة احتفظ شباب الأهلي بمركز الوصافة في الجدول برصيد 24 نقطة، وتراجع الشارقة للمركز الرابع برصيد 21 نقطة.


تقدم


في الثواني الأخيرة للوقت البديل في الشوط الأول سجل ماتيوس ليما هدف التقدم لشباب الأهلي ((ق 45 +3)) وفي الدقيقة ((82)) نجح فراس بالعربي في صناعة هدف التعادل لفريقه الشارقة وتكفل بتسجيله عن طريق الخطأ المدافع وليد عباس.


وفي آخر الثواني أشهر الحكم الإنذار الثاني مع البطاقة الحمراء لمدافع الشارقة عبدالعزيز الكعبي وانتهت بعده المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.


نتائج


على جانب آخر، استعاد العين نغمة الانتصارات بعد سلسلة من النتائج السلبية خلال الفترة الأخيرة، وذلك بفوزه 4 - 1 على ضيفه خورفكان، مساء أمس على ملعب استاد هزاع بن زايد في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة لدوري أدنوك للمحترفين، واستعاد الفريق البنفسجي المركز الثالث الذي كان فقده بعد خسارته الأخيرة أمام الوحدة، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة، بينما تجمد رصيد خورفكان عند 10 نقاط بالمركز الحادي عشر.

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