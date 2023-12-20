ملابس ليست في مكانها !

سؤال يحتاج إجابة عاجلة: بما أننا في دولة قانون، والقوانين وضعت لتنفذ، ونحن أكثر من يحترم القوانين ويعمل على تنفيذها كما يجب، فلماذا لا تلتزم الكثير من السيدات بمراعاة شروط الملابس عند ذهابهن للمراكز التجارية والمشافي ومؤسسات الخدمات المختلفة؟ ولماذا لا يتم لفت أنظارهن إلى ذلك من قبل رجال الحراسة والأمن وموظفي العلاقات العامة؟ نتحدث لأن بعضهن يدخلن إلى أقسام خدمة العملاء وكأنهن أخطأن الطريق إلى حمامات السباحة أو نوادي الرقص مثلاً؟ لماذا هذا الإصرار على عدم احترام القوانين أولاً، والمشاعر والآداب العامة ثانياً؟

أتذكر في نهاية حقبة التسعينات عندما كانت تثار قضية عدم السماح للشباب المواطنين بدخول الملاهي الليلية، واحتج الناس وثاروا على ذلك واعتبروا الأمر نوعاً من العنصرية، إلا أن قانوناً تم سنه بهذا الصدد نص على أن الهدف هو احترام الزي الإماراتي وعدم تعريض صاحبه لأي نوع من الإهانة أو الابتذال لما قد يحدث في مثل هذه الأمكنة، والهدف من هذا الاستشهاد أن لكل مكان قوانينه واعتباراته التي يجب احترامها دائماً دون أن يكون هنا أي مبرر للتجاوز أبداً.

لا شيء يبرر لامرأة ذاهبة لمصرف أو لإنهاء معاملة من أي نوع ارتداء ملابس لا تكاد تستر من جسدها شيئاً، فلا التحضر ولا التمدن ولا العلمانية ولا التحرر تبيح أو تعطي الحق في ذلك، لأنه لا عقيدة ولا مذهب ولا نظرية سياسية تتساهل مع من يخترق القوانين، وهذا ما يجعل المسؤولية تقع على الطرفين المخالف للقانون والقائم على أمر التنفيذ، حيث لا يكفي أن نقول للسيدة غير الملتزمة إن هناك قانوناً ونكتفي، أو أن نعلق لها نص القانون على مداخل الأسواق والمؤسسات، فهذا نصف الطريق، أما كل الطريق فيكتمل حين نحرص على إلزام الجميع بتطبيق القانون لتحقيق الهدف من إصداره!

إن القوانين لم تصدر عبثاً، هناك دائماً هدف ومصلحة تتحقق من وجودها وتفعيلها، أما عدم الالتزام بها فسببه معروف، والمثل يقول من أمن العقوبة أساء الأدب!!