عندما تحين ليلة الغد الجمعة، سيكون عشاق كرة القدم الجميلة على موعد لمشاهدة نهائي كأس العالم للأندية، بين فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وفريق فلومينينسي البرازيلي، وكلاهما يطمع في إحراز اللقب الكبير لأول مرة، مان سيتي، الذي فاز رسمياً بلقب أفضل فريق في العالم 2023، تأهل بعد فوزه على أراوا الياباني بثلاثة أهداف نظيفة، بينما تأهل البرازيلي، الذي وصفوه بفريق العواجيز، على حساب الأهلي المصري، بهدفين دون مقابل، ولم يكن وصف العواجيز هو الوحيد الذي وصفوه به، بل قالوا أيضاً إنه يلعب كرة ((الشوارع)).

وحقيقة الأمر أن مصطلح لعب((شوارع))، كان قد استأثرت به الأندية البرازيلية أكثر من غيرها، وهو نوع من المدح، في إشارة إلى كرة القدم التي تعتمد على المهارات العالية، وتحدث المتعة، لمن يشاهدها، إلا أن ذلك أيضاً لم يكن يخلو من الذم، حيث إن هذه الكرة يغلب عليها الأداء الفطري، أكثر من التنظيم والخطط التي تميز كرة القدم الحديثة، وإذا أردت الصدق والحياد، فإن هذا الفريق فاز على الأهلي بالاثنين، بلعب ((الشوارع))، حيث المهارات العالية، والتحكم الشديد في الكرة، من خلال التمريرات والاختراقات في مسافات ضيقة، وهو نفس المشهد الذي كانوا عليه في الشوط الثاني، وأحرزوا فيه هدفي الفوز، أما في الشوط الأول، فقد استخدموا فيه الخطط والتنظيم، وتصدوا لهجمات الأهلي المتتالية والخطيرة، والتي كانت امتداداً لحالته أمام اتحاد جدة، ثم تشددوا في الشوط الثاني، وأظهروا المهارات، ولغة التحكم، مستغلين التراجع والتعب البدني، فكان لهم ما أرادوا، ضاربين عرض الحائط لكل من أشاع عنهم مفهوم فريق العواجيز.

كلمة أخيرة

الكل يترقب ما سوف يفعله هذا الفريق أمام مان سيتي، الذي يلعب كرة القدم بمفهوم الكرة الجماعية المنتجة غزيرة الأهداف، نظراً لتعدد وتنوع المصادر التي لا تعرف من أين يأتيك منها الخطر.. مان سيتي، الذي أحدث طفرة في ألقابه ومستواه طيلة المواسم الماضية، والتي أثبت فيها أنه فريق من العيار الثقيل، سواء في الدوري الإنجليزي، أو الكرة الأوروبية.. نعم، فالألقاب والبطولات أصبحت تبحث عنه أكثر مما يبحث عنها، وما بطولة العالم للأندية المتوقعة غداً، ليكتمل بها عنقود الإنجازات المبهرة، إلا غيض من فيض.