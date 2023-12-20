عراقي في السينما المصرية

ممثل ظهر في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية المصرية. لكن أغلب الناس لا يعرفون أنه ممثل ومطرب وملحن عراقي كردي، وأنه بدأ مشواره الفني من خلال الملاهي الليلية في بيروت قبل أن يأتي إلى القاهرة في عام 1963 للالتحاق بالمعهد العالي للموسيقى، ويتعرف فيه على زوجته المصرية التي عاشت معه 29 عاماً وأنجب منها أولاده الثلاثة.

على إثر الصدمة التي تلقاها بوفاة زوجته سنة 1992، ترك مصر وعاد إلى العراق ليجد تجاهلاً وصدوداً، الأمر الذي دفعه للعودة مجدداً إلى مصر ليعيش فيها فترة قصيرة، عاد بعدها إلى العراق في نهاية التسعينات.

اسمه كنعان وصفي. ولد في الموصل في سبتمبر 1932، وتوفي في بغداد في أغسطس 2000، متأثراً بجلطة في الدماغ، نجمت عن الكآبة والحيرة والوحدة التي كابدها جراء ديون بقيمة 8 ملايين دينار قيدتها مصلحة الاتصالات العراقية عليه نظير مكالمات لم يجرها أصلاً لأنه لم يكن متواجداً في شقته بمجمع الصالحية، ناهيك عن أن المصلحة تجاهلت حججه وإثباتاته وألزمته بالدفع.

بدأ مشواره في عام 1948 رساماً لصور الفنانين ومصمماً لديكورات المسارح. وفي عام 1951 تلقى عرضاً من كازينو بطرس في بيروت لصاحبته نادية شمعون لتصميم ديكورات المسرح الصيفي للكازينو.

وكان الرجل يهوى ترديد أغاني عبد الوهاب أثناء عمله، فسمعته شمعون التي عرضت عليه العمل كمطرب لديها.

وقد ساهم هذا في بروزه كنجم غنائي محبوب، بدليل أن الملحن المصري علي إسماعيل لحن له في هذه الفترة أغنية ((في سكون الليل))، ونصحه بالقدوم إلى مصر لمزيد من الشهرة.

المنعطف الأهم في حياته الغنائية حدث خلال العدوان الثلاثي على مصر حينما انضم إلى فايدة كامل وكارم محمود في تأدية الأغاني الوطنية مثل أغنية ((بلادي بلادي)). أما المنعطف الأهم في حياته السينمائية فقد كان في عام 1960 حينما اختاره المخرج حسام الدين مصطفى للوقوف أمام رشدي أباظة ومحمود المليجي وبرلنتي عبد الحميد في فيلم ((صراع في الجبل))، وكان كنعان قبيل هذا الفيلم قد غدا معروفاً بسبب مشاركته في مسرحية الأرملة الطروب، وظهوره في فيلم تمر حنة (1956).

بسبب ملامحه وبنيته الجسمانية اختاره مخرجو السينما المصرية لتأدية أدوار الشر ضمن العصابات، أو أدوار الخواجات في أفلام الجاسوسية والتهريب، مثل دور الخواجة بترو في فيلم ((هي والشياطين)) (1969) ودور مستر جو في فيلم ((المساجين الثلاثة)) (1968)، ودور مارشيلو في فيلم ((أخطر رجل في العالم)) (1972). لكنهم أيضاً حبسوه في العديد من الأفلام البدوية والتاريخية.

فأدى مثلاً دور جندي روماني في فيلم ((من عظماء الإسلام)) (1970)، ودور عكرمة في فيلم ((الشيماء)) (1972)، ودور قائد مدينة عكا في فيلم ((الناصر صلاح الدين)) (1963)، ودور المغيرة بن شعبة في فيلم ((القادسية)) (1981)، ودور أحد رجال قبيلة عبس في فيلم ((عنتر يغزو الصحراء)) (1960). ومن أفلامه الأخرى: فيلم ((وعادت الحياة)) (1976) في دور رجل من رجال المعلمة المتخصصة في تدريب الأطفال على النشل.

وفيلم ((لهيب الانتقام)) (1993) في دور فتوح دياب أحد تجار المخدرات. وفيلم ((الحب سنة 70)) من إنتاج 1969 في دور عدنان، الشاب اللبناني الذي يأتي إلى القاهرة بحثاً عن فتاته المضيفة الجوية. وفيلم ((الرغبة والضياع)) (1973) في دور أحد الرجال الذين تصطادهم إحداهن لإشباع رغباتها.

غنى في استعراضات غنائية مع شريفة فاضل في أوبريت ((مهر العروسة))، وأوبريت ((حمدان وبهانة))، ومع هدى سلطان في أوبريت ((وداد الغزية))، ومع آخرين في أوبريت ((الشاطر حسن)).

كما قدم ألحاناً لأكثر من 300 أغنية، وغنى له العديد من مطربي ومطربات العراق مثل فاضل عواد، أنوار عبد الوهاب، مائدة نزهة، ومثــّل بعض الأفلام العراقية مثل: ((فتى الصحراء)) (1991)، ((الباحثون)) (1978). هذا إضافة إلى ترؤوسه قسم الغناء والموسيقى في إذاعة وتلفزيون بغداد لبضع سنوات.