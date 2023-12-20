لغة هانت على أهلها

مشكلة أمهات وآباء الجيل الجديد أن أغلبيتهم يتفاخرون باللغة الإنجليزية، فأصبح الأبناء محاصرون من كل الجهات، لم يتبق لهم شيء، حتى الرسوم المتحركة وما تقدمه الأجهزة اللوحية (الآيباد)، لا تعرف العربية، فمن أين سيتعلم طفل هذه الأيام لغته الأم؟

وحتى لا نضع الجميع في سلة واحدة، أقول لكم، إن هناك من يهتمون بإرثهم وإرث أمتهم، ويصرون على فرض العربية في بيوتهم، ولكنهم قلة، بل قلة قليلة تكاد لا ترى ولا تسمع، تطغى عليها الأكثرية الغالبة، تلك التي تجبرنا على تقبل الأمر الواقع الذي نتج عن اختلاط في المفاهيم والمعايير التي غُفل عنها، حتى وصلنا إلى مرحلة يقول لنا فيها الطفل الذي لم يتجاوز الخامسة من عمره وبالإنجليزية ((أنا لا أتحدث بالعربية))!

ذلك طفل من بيت عربي يتفاخر بانتمائه، وابن أم تسرد في كل مناسبة حكايات أجدادها وامتداد جذور أهلها، غابت عنهم مقومات بناء الشخصية الوطنية، فانجرفوا مع تيار ((الفرنجة))، ربما بسبب يرونه وجيهاً، وهو أنهم لا يريدون لأبنائهم أن يعانوا مثلهم عندما تخرجوا من الثانوية ووجدوا الجامعات تطلب لغة إنجليزية بدرجة امتياز، ووظائف تشترط الكتابة والتحدث بالإنجليزية، ولا يسألونهم عن لغتهم العربية، لهذا لا نستغرب عندما يقول لنا الأب ((دعوه يتحدث بلسان أعوج اليوم، وغداً ينصلح حاله عندما يكبر، ولكنه لن يجلس في البيت بعد التخرج بسبب تقصيرنا مع لغة العمل))!

للأسف، نحن نتحدث عن لغة كانت شعلة نور لمن يعيشون في الظلام، وأسالوا أوروبا والشرق كله، اللغة العربية التي نقلت العلوم ودرستها جامعاتهم ومراكز علومهم، وما كانت ناقصة في يوم من الأيام، ولكنها هانت على أهلها، وهنا نتساءل عن جهات يفترض أنها معنية بالأمر، بينها مؤسسات رسمية ومدنية، وجمعيات ومراكز، موجودة اسماً، ومختفية عملاً، رغم التوجيهات والقرارات العليا التي منحت اللغة العربية الأولوية في المدارس وفي الوظائف وفي التخاطب الرسمي.