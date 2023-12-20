يوم ينتظره الأبطال

اليوم موعدنا مع الحفل الكبير برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، حيث تنظم الهيئة العامة للرياضة الحفل السنوي الخاص بتكريم أصحاب الإنجازات الرياضية عن سنة 2022 في نسخته السابعة عشرة، في قاعة مبادلة ((أرينا)) في أبوظبي، وسيتم في الحفل تكريم كوكبة من اللاعبين واللاعبات والحكام والإداريين والمدربين ورؤساء الوفود، والذين يبلغ عددهم 144 رياضياً من 9 اتحادات رياضية.

يأتي في إطار الحرص من القيادة على تشجيع أبنائنا من الحاصلين على الإنجازات الرياضية، والذين سيتم تكريمهم في حفل كبير في مشهد رائع يحمل معاني كبيرة، من منطلق أهمية الوفاء للرياضيين الذين نالوا الميداليات والمراكز الأولى في المشاركات الخارجية، نحن محظوظون بهذه القيادة الحكيمة الرشيدة التي لا تتأخر في تكريم أبناء الوطن في مثل هذه المناسبات الكبرى.

إنه تأكيد على أهمية هذه المكرمة الجديدة من منطلق أهمية تقدير أصحاب الإنجازات في تطوير مستوى الرياضة، وهذا التكريم الذي ينتظره الرياضيون سنوياً جاء في الوقت الذي أصبحت فيه رياضة الإمارات تحقق النجاحات تلو الأخرى.

والمكرمة لم تغفل دور الأبطال، حيث جاءت التوجيهات واضحة بضرورة تثمين جهود المكافحين بصورة مناسبة، وهذه سياسة حكيمة من قادتنا الذين يولون رياضيينا اهتماماً كبيراً ويدفعونهم لبذل الجهد من أجل الظهور بالصورة اللائقة في المسابقات الرياضية، ومن ثم تطوير أنفسهم للوصول إلى مستوى اللاعبين الذين يمثلون بلادهم في المحافل الدولية.

والمكرمة ليست غريبة على قادتنا الذين عودونا دائماً على مبادراتهم الطيبة وتحفيز شباب الوطن لمزيد من العطاء لما فيه صالح وطننا ونهضته في كل المجالات، كما أنها تعكس مدى التقدم الذي وصلت إليه رياضتنا في ظل السياسة الخاصة لهذا القطاع المهم على ما حققوه من إنجازات رائعة رفعت علم الإمارات عالياً خفاقاً، فقد تلقى الوسط الرياضي قرار التكريم بسعادة، تزامناً مع توجهات الدولة وقيادتها الرياضية نحو تشجيع المبدعين.. والله من وراء القصد.