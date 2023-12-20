عمالة التكنولوجيا .. نوكيا الأقدم وتيك توك الأحدث

عمالة التكنولوجيا .. نوكيا الأقدم وتيك توك الأحدث
التاريخ
12/20/2023 8:01:37 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
سنة تأسيس الشركات:
نوكيا: 1865
توشيبا: 1875
نينتندو: 1889
آي بي إم: 1911
باناسونيك: 1918
ديزني: 1923
موتورولا: 1928
سامسونج: 1938
إتش بي: 1939
سوني: 1946
مايكروسوفت: 1975
أبل: 1976
ديل: 1984
هواوي: 1987
أمازون: 1994
نيتفليكس: 1997
جوجل: 1998
سبيس إكس: 2002
تسلا: 2003
الفيسبوك: 2003
يوتيوب: 2005
تويتر: 2006
إير بي إن بي: 2008
واتساب: 2009
إنستغرام: 2010
زووم: 2011
تويتش: 2011
أوبن ايه أي: 2015
تيك توك: 2016
المصدر: World of Statistics
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