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عمالة التكنولوجيا .. نوكيا الأقدم وتيك توك الأحدث

12/20/2023 8:01:37 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

سنة تأسيس الشركات:

نوكيا: 1865

توشيبا: 1875

نينتندو: 1889

آي بي إم: 1911

باناسونيك: 1918

ديزني: 1923

موتورولا: 1928

سامسونج: 1938

إتش بي: 1939

سوني: 1946

مايكروسوفت: 1975

أبل: 1976

ديل: 1984

هواوي: 1987

أمازون: 1994

نيتفليكس: 1997

جوجل: 1998

سبيس إكس: 2002

تسلا: 2003

الفيسبوك: 2003

يوتيوب: 2005

تويتر: 2006

إير بي إن بي: 2008

واتساب: 2009

إنستغرام: 2010

زووم: 2011

تويتش: 2011

أوبن ايه أي: 2015

تيك توك: 2016

المصدر: World of Statistics

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