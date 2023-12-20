الرئيس الصيني: توثيق العلاقات مع روسيا خيار استراتيجي

أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أمس، أن الحفاظ على علاقات وثيقة مع روسيا ((خيار استراتيجي))، داعياً إلى تعاون ثنائي أعمق بين البلدين.

جاء ذلك خلال محادثات جمعت شي مع رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، في بكين.

ونقل التلفزيون الصيني، تصريحات لشي قال خلالها إن ((الحفاظ على العلاقات بين الصين وروسيا، وتطويرها خيار استراتيجي، اتخذه الجانبان، يقوم على المصالح الأساسية لشعبينا)).

وأضاف شي: إنه يتعين على البلدين ((تضخيم الآثار الإيجابية لعلاقاتهما السياسية رفيعة المستوى باستمرار))، و((تعميق تعاونهما في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة والاتصال وقطاعات أخرى)).

وأضاف شي: إن الصين وروسيا تمكنتا من رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 200 مليار دولار قبل الموعد المحدد. ونقلت ((سبوتنيك)) عن شي، قوله إنه بحلول نهاية 2023، سيصل حجم التجارة بين بكين وموسكو إلى 218.28 مليار دولار.

وأكد شي أن ((المهمة التي حددناها قبل خمس سنوات بيني وبين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لرفع حجم التجارة الثنائية إلى 200 مليار دولار، تم إنجازها قبل الموعد المحدد، وهذا يعكس الديناميكية الإيجابية للتعاون بين البلدين)).

فيما قال رئيس الوزراء الروسي، إن العلاقات بين بكين وموسكو ((لم تكن يوماً جيدة إلى هذه الدرجة))، وأكد ميشوستين أن التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا والصين، تغلب على التحديات الصعبة التي شهدها البلدان خلال العام الجاري، حيث قال: ((هذا العام تغلب التعاون التجاري والاقتصادي على التحديات الصعبة)).

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