Thursday, 21 December 2023 06:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرئيس الصيني: توثيق العلاقات مع روسيا خيار استراتيجي

12/20/2023 8:01:37 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أمس، أن الحفاظ على علاقات وثيقة مع روسيا ((خيار استراتيجي))، داعياً إلى تعاون ثنائي أعمق بين البلدين.

جاء ذلك خلال محادثات جمعت شي مع رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، في بكين.

ونقل التلفزيون الصيني، تصريحات لشي قال خلالها إن ((الحفاظ على العلاقات بين الصين وروسيا، وتطويرها خيار استراتيجي، اتخذه الجانبان، يقوم على المصالح الأساسية لشعبينا)).

وأضاف شي: إنه يتعين على البلدين ((تضخيم الآثار الإيجابية لعلاقاتهما السياسية رفيعة المستوى باستمرار))، و((تعميق تعاونهما في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة والاتصال وقطاعات أخرى)).

وأضاف شي: إن الصين وروسيا تمكنتا من رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 200 مليار دولار قبل الموعد المحدد. ونقلت ((سبوتنيك)) عن شي، قوله إنه بحلول نهاية 2023، سيصل حجم التجارة بين بكين وموسكو إلى 218.28 مليار دولار.

وأكد شي أن ((المهمة التي حددناها قبل خمس سنوات بيني وبين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لرفع حجم التجارة الثنائية إلى 200 مليار دولار، تم إنجازها قبل الموعد المحدد، وهذا يعكس الديناميكية الإيجابية للتعاون بين البلدين)).

فيما قال رئيس الوزراء الروسي، إن العلاقات بين بكين وموسكو ((لم تكن يوماً جيدة إلى هذه الدرجة))، وأكد ميشوستين أن التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا والصين، تغلب على التحديات الصعبة التي شهدها البلدان خلال العام الجاري، حيث قال: ((هذا العام تغلب التعاون التجاري والاقتصادي على التحديات الصعبة)).

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN20122023000110011019ID1107636159

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث