غزة.. قصف مستمر ونتانياهو يرفض وقف النار

يستبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وقف إطلاق النار قبل ((القضاء)) على حركة حماس، بالتزامن مع مروحة واسعة من الجهود تدور في مجلس الأمن، كما في دول معنية من أجل وقف إطلاق نار إنساني أو على الأقل هدنة إنسانية، في ظل وصول عدد من لقوا حتفهم في غزة إلى قرابة 20 ألف شخص، معظمهم نساء وأطفال.

في واشنطن، وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي ((تجري نقاشات ومفاوضات جادة للغاية ونأمل أن تؤتي ثمارها... إنه أمر نعمل عليه منذ انتهاء فترة التوقف السابقة)).

من جهته، أكد مصدر مطلع على المباحثات عقد ((اجتماع إيجابي)) بين رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي ديفيد برنياع ونظيره الأمريكي وليام بيرنز ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في وارسو هذا الأسبوع.

وقال المصدر إن المباحثات مستمرة بهدف ((التوصل إلى اتفاق من شأنه إطلاق سراح الرهائن المتبقين في غزة مقابل هدنة مع احتمال إطلاق سراح أسرى فلسطينيين لدى إسرائيل)).

رفض إسرائيلي

وبعدما أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الثلاثاء استعداد إسرائيل ((لهدنة إنسانية جديدة ومساعدة إنسانية إضافية للسماح بإطلاق سراح الرهائن))، استبعد نتانياهو وقف النار قبل تحقيق إسرائيل أهدافها المعلنة.

وقال نتانياهو في بيان أمس، ((لن نتوقف عن القتال حتى نحقق كل الأهداف التي وضعناها لأنفسنا: القضاء على حماس والإفراج عن الرهائن لديها، ووضع حد للتهديد القادم من غزة)).

وكان من المقرر التصويت على مشروع القرار الاثنين، لكن تم إرجاء العملية لأكثر من مرة، ثم أُعلن أن التصويت سيتم اليوم، فيما يبحث أعضاء المجلس عن صيغة تسمح بتجنب فيتو أمريكي.

وبعدما كان النص يدعو في نسخته الأصلية إلى ((وقف عاجل ودائم للأعمال الحربية))، بات يكتفي بالدعوة إلى ((تعليق)) المعارك. وأعربت روسيا وجامعة الدول العربية عن أملهما في صدور قرار من مجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار.

قصف متواصل

ميدانياً، أعلن المكتب الإعلامي في غزة أن ما لا يقل عن 20 ألف شخص قتلوا في القطاع الفلسطيني منذ بدء الحرب. وأضاف أن 8000 طفل و6200 امرأة من بين القتلى، فيما بلغ عدد المصابين 52600.

جاء ذلك مع مواصلة إسرائيل قصفها المكثّف على القطاع المحاصر في اليوم الخامس والسبعين للحرب على غزة. وقُتل 12 شخصاً على الأقل وأصيب العشرات في غارات جوية إسرائيلية على رفح، وفق وزارة الصحة في القطاع.

وأفاد صحافيون في المدينة عن وقوع أكثر من عشر غارات جوية متتالية أصابت منازل عدة. وأعلنت الوزارة ((انتشال 12 شهيداً وعشرات المصابين بينهم أطفال ونساء من تحت الأنقاض باستهداف منزل ومسجد على بعد مئات الأمتار من مستشفى الكويت)).

ويحتشد في رفح عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين نزحوا من مناطق شمال القطاع في ظل المعارك.

وفي المدينة الحدودية مع مصر، تعرض مخيم الشابورة لقصف إسرائيلي عنيف.

أين سنذهب؟

وقالت سمر أبو لولي إنها استفاقت على ((صوت الانفجار القوي الذي هز منطقة الشابورة)). وسألت بينما يظهر الركام من خلفها ((أين سنذهب؟ لا مدارس فارغة ولا مستشفى فارغ ولا عيادة ولا حتى مسجد، لم يتركوا شيئاً، دمروا كل شيء)).

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه ((يوسع نطاق عملياته ويعمقها)) في خان يونس، كبرى مدن جنوب القطاع، وأنه نفذ أكثر من 300 غارة. وقال إنه نفذ عمليات برية وجوية وبحرية، بما في ذلك مواقع إطلاق الصواريخ ومراكز القيادة والسيطرة بخان يونس، حسب رواية الجيش الذي قال إن عدد القتلى في صفوفه ارتفع إلى 134 جندياً منذ بدء العملية البرية.

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