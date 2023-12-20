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الأمم المتحدة: نصف سكان القطاع يعانون الجوع الشديد

12/20/2023 8:01:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أفاد تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أمس، أن نصف سكان القطاع يعانون الجوع الشديد أو الحاد، وأن 90 % منهم يحرمون بانتظام من الطعام ليوم كامل.

وبالرغم من دخول 127 شاحنة مساعدات وبضائع إلى القطاع الثلاثاء من خلال معبري رفح مع مصر وكرم أبوسالم مع إسرائيل، إلا أن هذه الإمدادات لا تكفي لتلبية أبسط حاجات السكان. وذكر التقرير أن 10 % فقط من المواد الغذائية الضرورية حالياً دخلت إلى قطاع غزة خلال الأيام الـ70 الأخيرة.

وأمس، أعلن برنامج الأغذية العالمي أن قافلة مساعدات دخلت غزة بعد انطلاقها من الأردن، هي الأولى من المملكة الى القطاع منذ اندلاع الحرب.

وأورد البرنامج في بيان ((قامت قافلة مكونة من 46 شاحنة، نظمها برنامج الأغذية العالمي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، أمس، بنقل أكثر من 750 طناً مترياً من المواد الغذائية الضرورية إلى غزة)).

وأكد أنها ((المرة الأولى التي تصل فيها قافلة مساعدات مباشرةً من الأردن إلى القطاع منذ بدء تصاعد الأعمال العدائية في السابع من أكتوبر))، وأن ذلك تمّ بعد ((أسابيع من التنسيق مع جميع الأطراف)).

ونقل عن ممثل البرنامج والمدير القطري ومنسق حالة الطوارئ في فلسطين سامر عبد الجابر قوله ((إن إنشاء ممر عبر الأردن سيعزز تدفق المساعدات، ويزيل بعض الضغط والازدحام الذي نواجهه حاليا. سيسمح لنا هذا بتأمين المزيد من الإمدادات وتوفير المزيد من الشاحنات على الطريق)).

وأضاف ((نحن ممتنون جداً لكل من جعل هذا ممكناً. إنها خطوة مهمة نأمل أن تمنحنا طريقة مستدامة وموسعة، لإيصال المساعدات بشكل أسرع إلى عدد أكبر من الأشخاص في غزة)).

تسريع الإمدادات

وأكد بيان البرنامج أن ((إيصال المواد الغذائية من الأردن إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم سيزيد حجم وسرعة وصول الغذاء إلى قطاع غزة، حيث يواجه الملايين خطر الموت جوعاً)).

وسمحت إسرائيل الجمعة بشكل ((مؤقت)) بنقل مساعدات الى غزة عبر معبر كرم أبو سالم بينها والقطاع، مما ساهم في فتح طريق إمداد جديد بعد أسابيع من الضغوط. وكان المنفذ البري الوحيد قبل ذلك للمساعدات هو معبر رفح الحدودي مع مصر.

وأكد البرنامج التابع للأمم المتحدة في بيانه أنه ((مع دخول الأزمة في غزة شهرها الثالث، يعاني نصف السكان الآن من الجوع، مع قدرة محدودة للغاية على الحصول على الغذاء والماء والمأوى)).

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