واشنطن: استسلام كييف يعد أول هزيمة كبرى لـ«الناتو»

عدّ مصدر عسكري في واشنطن، أن خسارة كييف حربها ضد موسكو، ستكون أول ((هزيمة كبرى)) لحلف شمال الأطلسي ((ناتو))، منذ تأسيسه عام 1949. في وقت دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى رد ((صارم)) على الأجهزة الأجنبية الساعية لزعزعة استقرار روسيا من خلال دعم أوكرانيا. فيما أفاد الكرملين بأنه ليس هناك أي أساس من أجل إجراء مفاوضات لإنهاء الحرب الأوكرانية.

وقال مساعد نائب وزير الدفاع الأمريكي السابق، ستيفن بريان، ((إذا استسلمت أوكرانيا، وهو ما تريده روسيا الآن، فإن ((ناتو)) سيتعرض لهزيمة كبيرة، هي الأولى منذ إنشاء الحلف في أبريل 1949)).

ونوّه بريان في مقال لصحيفة (Weapons and Strategy)، بأن ((الناتو))، مثل أوكرانيا ذاتها، يمر الآن بأوقات عصيبة، إذ لا تستطيع الدول الأعضاء تجنيد العدد المطلوب من الأشخاص في قواتها المسلحة، وأظهرت معداتهم العسكرية نتائج سيئة خلال الصراع مع روسيا.

كما أفادت وسائل إعلام غربية بأن الاشتباكات على الجبهة أصبحت أكثر إثارة للخوف بالنسبة للجيش الأوكراني، حيث توقفت الدول الغربية عن تزويد قوات كييف بالكميات المطلوبة من الأسلحة.

وجاء في أحد المقالات المنشورة: ((من الصعب، بشكل خاص، العثور على أشخاص مستعدين للانضمام إلى قوات المشاة الأوكرانية في المرحلة الحالية من الصراع، إن ضعف الدعم من الغرب يؤدي إلى تدهور الحالة المزاجية في البلاد، ويجعل القتال على الخطوط الأمامية أكثر إثارة للخوف)).

ولفتت صحيفة ((وول ستريت جورنال)) إلى أن دول ((ناتو)) خفّضت، بشكل كبير، حجم المساعدات العسكرية إلى كييف، وأن موسكو تتمتع بميزة ساحقة في القوة النارية في ساحة المعركة.

في الغضون، قال بوتين، في كلمة مصوّرة، بمناسبة اليوم الخاص بعناصر أجهزة الأمن: ((سلك نظام كييف، بدعم مباشر من الأجهزة الخاصة الأجنبية، طريق الوسائل الإرهابية، عملياً إرهاب الدولة)). وأضاف: ((إنها أعمال تخريب ضد مواقع مدنية، وبنى تحتية، ومنشآت نقل وطاقة، اعتداءات على مواطنين مدنيين، وممثلين للسلطات)).

وتابع: ((يجب وضع حد، بصورة صارمة، لمحاولات الأجهزة الخاصة الأجنبية لزعزعة الوضع السياسي، والاجتماعي، في روسيا)). واستطرد بالقول، إن ((مهمة أجهزة الأمن ليست سهلة، لكن لديكم كل القدرات الضرورية، كل الإمكانات، لضمان أمن الدولة، والمجتمع، ومواطنينا)).

إلى ذلك، نقلت ((بلومبيرغ)) عن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قوله: ((تعد فكرة إجراء مفاوضات بالنسبة لنا، ليست ذات صلة.. لقد كررنا مراراً أنه لا أساس لهذه المحادثات))، مؤكداً أن روسيا لا ترى أي أساس في الوقت الحالي، لإجراء مفاوضات لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا.

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