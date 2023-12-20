الإمارات: تقدم كبير في العلاقات العربية الروسية

ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، المشارك في اجتماع الدورة السادسة لمنتدى ((التعاون العربي الروسي))، على المستوى الوزاري، الذي عقد، أمس، بمدينة مراكش في المملكة المغربية الشقيقة.

ناقش المشاركون خلال المنتدى، سُبل تعزيز التعاون بين الدول العربية، وروسيا الاتحادية، في العديد من المجالات، وأشادوا بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات العربية-الروسية، مشددين على أهمية مواصلة التنسيق المشترك للدفع بالعلاقات، ما يسهم في دفع عجلة التنمية والازدهار.

وأوضح معالي المرر في كلمة أن الاجتماع ينعقد في إطار الرغبة المشتركة في تعزيز وتطوير العلاقات بين الدول العربية، وجمهورية روسيا الاتحادية، والدفع بها إلى آفاق أرحب.

وأكد معاليه أن العلاقات العربية-الروسية، حققت تقدماً كبيراً في مجالات عديدة، بفضل التنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين، مشيراً إلى أن هناك المزيد من الفرص المتاحة التي يمكن الاستفادة منها، لتعزيز وتطوير علاقات الصداقة والشراكة.

واختتم الاجتماع أعماله بإعلان مشترك، تضمن من بين العديد من البنود، فقرة عن قضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، تستذكر البيان المشترك بين دول مجلس التعاون وروسيا، الصادر في يوليو الماضي، وتدعم الجهود السلمية والمبادرات الرامية إلى حل القضية، استناداً إلى القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك عبر المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية.

بينما أشاد الإعلان المشترك بنتائج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيّر المناخ ((كوب 28))، وجهود دولة الإمارات في الوصول إلى الاتفاق التاريخي ((اتفاق الإمارات))، الذي أقرّه المؤتمر بالإجماع.

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