تدريبات ثلاثية على قاذفات بعيدة المدى في سيئول

أعلنت هيئة الأركان العامة في سيئول، أمس، أن الولايات المتحدة أرسلت قاذفتين بعيدتي المدى، من طراز ((بي 1 بي))، للمشاركة في تدريبات لسلاح الجو، شرق جزيرة ((جيجو)) الكورية الجنوبية.

وذكرت في بيان، أن ذلك يأتي بعد يومين من اختبار كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً عابراً للقارات، يعمل بالوقود الصلب، فيما نشرت القيادة العليا للجيش الكوري الجنوبي، صورا عن التدريب، توضح تصريحات سابقة عن مشاركة قاذفة طراز ((بي 1بي)) في التدريب.

ووفق البيان، شاركت طائرات مقاتلة من الدول الحليفة الثلاث، كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة، واليابان، في التدريب. بينما تردد أن هذه المرة الـ13، خلال العام الجاري، التي ترسل فيها الولايات المتحدة قاذفات قنابل تقليدية، طراز ((بي 1 بي))، الأسرع من الصوت، إلى شبه الجزيرة الكورية.

إلى ذلك، نشرت ((يونهاب)) تقريراً حديثاً يتوقع أن تتجاوز صادرات كوريا الجنوبية الدفاعية، 13 مليار دولار في 2023، بعد توقيعها عقوداً مع مجموعة متنوعة من الدول. وأضافت الوكالة، نقلاً عن تقديرات أولية لوزارة الدفاع، أن إجمالي العقود الموقعة العام الجاري تراوحت قيمتها بين 13، و14 مليار دولار.

وذكر التقرير أن بولندا ظلت مشترياً رئيساً، بيد أن حصتها من إجمالي الصادرات انخفضت إلى 32 % من حيث القيمة النقدية، مقارنة بما بلغ 72 % في 2022.

كما وقعت كوريا الجنوبية خلال 2022، اتفاق تسليح شامل، تزود بموجبه شركات مثل ((هيونداي روتيم))، و((هانوا إيروسبيس بولندا))، بالدبابات، ومدافع ((الهاوتزر))، والطائرات المقاتلة.

وحوّل الاتفاق مع بولندا، كوريا الجنوبية إلى لاعب رئيس في سوق صادرات الأسلحة العالمية مع نشوب الحرب في أوكرانيا، بحسب خبراء ومحللين عسكريين، إذ بلغ إجمالي صادرات كوريا الجنوبية عام 2021، 7.25 مليارات دولار.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز